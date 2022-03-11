【家族榮耀】昭慈不雅短片被公開後解除婚約　甄芯展鴻展開不倫戀

▲ 《家族榮耀》

TVB劇集《家族榮耀》中飾演奸角展鴻的張智霖，為設局催毁馬氏集團與迪羅斯聯手，打壓馬氏股價。昨晚（3月10日）播出的《家族榮耀》第24集講到馬氏陷入財困，難以在限期前注資。

為挽救家族危機，昭慈（梁靖琪飾）願意犧牲自己的一生幸福，決意嫁進龍家。

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昭慈半裸不雅片曝光

而今晚（3月11日）播映的《家族榮耀》第25集，展鴻狂施手段阻止龍馬聯姻，利用孝明（陳少邦飾）曝光文標醜事不遂後，再出手公開昭慈的半裸不雅短片，最終令昭慈決意解除婚約，馬氏再次陷入困境。

另一邊，程峰（胡烱龍飾）到新加坡調查「小三」Mandy母女之死因，過程中卻遭攻擊意外身亡，洛儀（李彩華飾）匆忙趕往新加坡見對方最後一面。

展鴻遞辭職信，甄芯質問是否因為他已達成目的。

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甄芯展鴻發展不倫戀

下周一（3月14日）播出的第26集劇情緊湊，甄芯提出與展鴻在一起，二人再次醉酒情況下上床。今次兩人由門外激吻到屋內走廊，更有半裸床戲演出！

甄芯更與迪羅斯合作，融資被取消，耀堂（羅子溢飾）認為有人暗中對付馬氏。

甄芯得悉洛儀媽媽與世宏的關係，認為洛儀背後也有陰謀。洛儀發現甄芯與迪羅斯會面，便約展鴻到馬家對質，惟發現世宏精神狀況出問題。

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