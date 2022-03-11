【第五波疫情】楊明燉湯店疫情下5間分店停業　莊思明爆月蝕百萬：要裁員節流

▲ 楊明的燉湯店於疫情下經營困難。

第五波疫情嚴峻，各行各業生意也大受衝擊，當中暫停晚市對飲食業影響很大的，楊明跟女友莊思明主理的食店「燉·養生」於疫情下難以經營，當中5間分店已經停業，另外莊思明透露由於月蝕近百萬元，打算裁員節流。

楊明經營的燉湯店「燉·養生」於去年年中在元朗開設第7間分店，不過同時結束了佐敦分店，故此合共有6間分店。

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▲ 楊明跟莊思明於2018年開設第一間「燉」分店。

疫下生意受影響

昨日（3月10日）有報道指受新冠肺炎疲情影響，生意額大跌，故除卻一間分店提供有限度的外賣服務，其餘5間均已停業。

「燉·養生」Facebook專頁於上月21日公布4間分店將停業至2月28日，當中有元朗店只供應外賣，另外太子店也會改營業時間，直至今天，Facebook專頁也沒有再度更新。

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當中楊明女友莊思明近年負責店鋪的宣傳事務，而莊思明於媒體訪問裡稱，當中5間分店將暫時停業直至另行通知，另外屯門加盟店即提供外賣服務。

受到疫情打擊，莊思明表示所有分店單計算租金，每月都勁蝕7位數字，故決定停業兼裁員節流。

▲ （取自instagram）

網民獻計止蝕

對於月蝕近百萬，不少網民大感驚訝，有人認為楊明早年開店應該賺不少，亦有網民獻計，建議他們可以贈送免費湯水予方艙醫院。

面對燉湯店經營困難，莊思明急於放租位處西營盤的單位，有報導指，莊思明近日有以月租1.4萬元放租西營盤瑧蓺一個低層單位，單位實用面積216平方呎，屬開放式戶型。

莊思明於2017年以588萬元購入該單位，該單位曾於2019年以1.6萬元出租，現在租金減了近2000元，下調幅度逾12%。

楊明主理的「燉‧養生」於2018年3月於荔枝角某工業大廈地下正式開業，其後燉湯店生意上軌道，於佐敦、灣仔和炮台山等地區開設分店，高峰期擁7間分店。

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去年初，楊明與莊思明出席太子分店開張時，莊思明曾說道︰「希望很快可以達成18區都有分店的目標。」

但受疫情影響下生意大減，今年1月於facebook專頁透露：「抗疫2年對於好多人，餐廳都好大打擊，百物騰貴，原材料加幅達幾十個百分比，我地堅持唔加價，經營十分十分困難，不知還可以撐多久，好需要大家支持，疫情下共渡困境。」

另外莊思明胞姐莊思敏的丈夫開設的珍珠奶茶店，早前因有員工確診，需要停工七天後才重開。

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