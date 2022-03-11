【食用安全】疫下長者翻垃圾桶疑執爛芋頭馬蹄　食安中心拆解蔬菜發芽後食用風險

▲ 疫情下，有長者在街市外翻垃圾桶，疑撿爛掉的芋頭、馬蹄回家煮飯。

受第五波疫情影響，不少店舖停業，不少市民停工，生活陷困境。近日有市民發現，有數名長者在街市外的垃圾桶，疑撿爛掉的芋頭、馬蹄回家。有網民擔心衛生問題，亦有人擔心長者們會染疫。

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有市民目擊上述情況，在facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」發文並上載相片表示：「真係食得唔好嘥？最弊係壞嘅呢！」從相片可見，在荃灣楊屋道街市外，有4人圍著一個綠色大垃圾桶，其中包括長者。他們在翻垃圾桶，疑內有被棄置的食物。目擊者表示，那些是爛掉的芋頭和馬蹄。

有網民擔心會因撿垃圾爆疫，亦有人擔心他們缺乏糧食。另有網民認為，若有經濟困難，是可以理解的，因並非每個人也買得起食物。有人感慨道，香港人竟淪落至如斯地步。

▲ 有長者在街市外翻垃圾桶，目擊者指內有爛掉的芋頭和馬蹄。（facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」）

6類蔬果食用風險及建議

爛掉的蔬菜、水果固然有食用風險，例如馬鈴薯發芽後要棄掉，否則可致食物中毒。疫情下大家經常在家煮飯，更要留意。根據食安中心資料，6類常吃的蔬果其食用風險、進食建議如下：

馬鈴薯、豆類、鮮金針

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白果、竹筍、木薯、果核或種子

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責任編輯：羅嘉欣