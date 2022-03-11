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【疫下守業】游水學校疫下月蝕20萬　方力申金句自勉：創業不難守業才難

親子 12:28 2022/03/11

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游水學校受疫情衝擊，每月蝕20萬。

開辦游泳學校，有「飛魚王子」之稱的方力申（小方）早前接受TVB的新聞節目《財經透視》採訪，該集以「運動員前路」為主題，小方在節目中透露游泳學校開業不久就遇上疫情，受疫情影響，學校現時每月蝕20萬元，節目播出後，小方就在社交網回應，表示游泳學校財政仍穩健，叫家長和學生不用擔心。

最新影片推介:

小方在節目上表示初入行時，因為運動員身份對他有好大幫助，幾乎所有百萬行起步禮、馬拉松等活動都會邀請他出席，曝光機會大大增加，但都因為運動員身份，令他對自己要求好高，話轉做藝人初期時，自覺什麼都不懂，而令性格變得內向。2018年小方與友人合資開辦游泳學校，但開業不久就遇上疫情，至今每月虧損20萬。

我本來以為我係藝人，又係運動員，開游水學校會一帆風順，但原來真係唔係，因為去到真係做生意時，好多想同你合作嘅機構、學校，真係要睇你公司營運紀錄，所以一開始想搵合作真係唔容易，對方話我哋太新。我都做咗三年幾，直到今日我都只係得兩個泳池，要喺市場上佔一個位，真係要好長時間先可以慢慢換來口碑、得到其他人信任。

節目播出後，小方也都在社交網抒發感受，他更引用金句來勉勵自己。

創業不難，守業才難。生意上的真正拍檔，是要準備好與你一起共患難，而不是一起共富貴。


不過小方強調學校財政狀況仍然OK：「我們的學生及家長放心，雖然公司現在因第五波疫情而每月的虧損是真的，但公司財政仍然非常健康，所以大家不用擔心，亦不用『回水』！」

雖然小方的生意因為疫情大受打擊，不過一向充滿正能量的他就拋出正能量金句勉勵自己：


自信是來自自己而不是別人給你的。要通過自己的能力才可自我肯定，重點就是要進步。You don’t need to be great to start, but you need to start to be great. (Never too late，)#slowgrind 

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責任編輯:陳麗薇

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