【疫下守業】游水學校疫下月蝕20萬　方力申金句自勉：創業不難守業才難

開辦游泳學校,有「飛魚王子」之稱的方力申(小方)早前接受TVB的新聞節目《財經透視》採訪,該集以「運動員前路」為主題,小方在節目中透露游泳學校開業不久就遇上疫情,受疫情影響,學校現時每月蝕20萬元,節目播出後,小方就在社交網回應,表示游泳學校財政仍穩健,叫家長和學生不用擔心。

小方在節目上表示初入行時,因為運動員身份對他有好大幫助,幾乎所有百萬行起步禮、馬拉松等活動都會邀請他出席,曝光機會大大增加,但都因為運動員身份,令他對自己要求好高,話轉做藝人初期時,自覺什麼都不懂,而令性格變得內向。2018年小方與友人合資開辦游泳學校,但開業不久就遇上疫情,至今每月虧損20萬。

節目播出後,小方也都在社交網抒發感受,他更引用金句來勉勵自己。



不過小方強調學校財政狀況仍然OK:「我們的學生及家長放心,雖然公司現在因第五波疫情而每月的虧損是真的,但公司財政仍然非常健康,所以大家不用擔心,亦不用『回水』!」

雖然小方的生意因為疫情大受打擊,不過一向充滿正能量的他就拋出正能量金句勉勵自己:



自信是來自自己而不是別人給你的。要通過自己的能力才可自我肯定,重點就是要進步。You don’t need to be great to start, but you need to start to be great. (Never too late,)#slowgrind