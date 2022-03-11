【超市大搜查】高鈉易致水腫增患胃癌風險 一文看清15款「低鈉」烏冬名單

第五波疫情持續嚴峻，不少市民留家抗疫減少外出，烏冬是不少家準備給子女的常見食材之一。TOPick早前檢視市面上60款常見烏冬，結果發現，有15款烏冬屬低鈉。有營養師曾指出，進食過多高鈉食品易致水腫，更有研究指，進食過多鹽和鹽醃的食物，有機會增加罹患胃癌的風險.

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據食安中心資料顯示，本港《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100克固體食物含不超過120毫克鈉可稱為「低鈉」，另據食安中心印製的「購物指南卡」，每100克含超過600毫克鈉的食物可視為「高鈉」。

世界衞生組織亦建議，健康的成人（16歲或以上）每日攝入少於2,000毫克的鈉；而衞生署對小朋友亦有指引，3歲以下盡量愈少愈好，建議4至6歲小朋友每天攝取少於1200毫克的鈉，7至10歲則不多於1500毫克鈉，11歲則不多於1900毫克的鈉。

OPick近日檢視市面上60款常見烏冬，結果發現，有15款烏冬屬低鈉，當中包括北海道100%小麥無鹽急凍烏冬，每100克鈉含量為0毫克；都一烏冬，每100克鈉含量為35毫克。

詳細每100克烏冬鈉含量120毫克或以下名單：

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而在是次檢視中，另有26款屬較低鈉烏冬，即每100克烏冬，鈉含量不超過600毫克，當中包括福稻亭稻庭風烏冬，每100克鈉含量為157毫克；島田屋真打讚岐烏冬(急凍)，每100克鈉含量為152毫克。

詳細每100克烏冬鈉含量121毫克至600毫克名單：

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此外，是次檢測中，有19款烏冬每100克鈉含量超過600毫克，即屬高鈉，當中包括出前一丁棒烏冬濃厚豬骨湯味烏冬，每100克棒烏冬鈉含量已達1646毫克。

詳細每100克烏冬鈉含量600毫克以上名單：

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營養師李杏榆（Annie）早前接受TOPick訪問時表示，很多食物本身天然已有鈉質，如海產類、新鮮蔬菜、水果，如再食添加的鈉易超標。攝取過多鈉易水腫，再嚴重會出現高血壓。

另據食物安全中心資料顯示，鈉質有助維持體內細胞外液和酸鹼的平衡，也是神經傳送和肌肉收縮必需的元素。腎臟負責調節體內鈉質的分量，當體內鈉水平偏低，腎臟便會貯存鈉；當鈉水平偏高時，則會在尿液中排出多餘的鈉。

若攝取過多鈉質，有機會引致高血壓。世衞及世界癌症研究基金會的專家報告均指，進食過多鹽和鹽醃的食物，有機會增加罹患胃癌的風險。

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責任編輯：黃存新