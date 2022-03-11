【雪櫃擺位】消委會教放雪櫃食物正確擺位　鮮肉類應放靠近出風口位置

▲ 消委會教大家雪櫃放食物的正確位置。

第五波疫情持續，不少香港人都會「儲糧」，不過大家有沒有留意雪櫃食物的正確擺位，不要「有位就塞」，以獲得最佳冷藏效果？原來雪櫃不同的位置，溫度均有所分別，所以雪櫃擺放食物都有一大學問！

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消委會指各類食物的儲存溫度和期限也各有不同，所以最好是根據以下建議存放食物，例如鮮肉類應放在較冷如靠近出風口的位置；原隻蛋則不應放入冷凍室等。

各類食物保存位置的建議

▲ 消委會指正確的擺位，可以獲得最佳冷藏效果。（圖片來源：選擇月刊Facebook）

奶類：適合保存於4度或以下，並於最佳食用日期前飲用。

蛋類：適合保存於4度或以下，但原隻蛋不可放入冷凍室。

鮮肉類：適合保存於4度或以下，最好放置於較冷位置，例如於冰溫（Chill）室或靠近出風口，並於1至4日內煮食。

海鮮類：適合保存於4度或以下，須用保鮮盒或密實袋包好，並於1至3日內煮食。

蔬果類：不同類型蔬果有不同的儲存溫度及期限，一般未食用時都不應用水洗。

溶雪技巧

另外，相信不少人會使用螺絲批、風筒替雪櫃溶雪，但做法未必正確，消委會亦有教大家如何正確溶雪。

1. 切斷電源：溶雪時最好先把電源插拔出，並把需要低溫儲存的食物先行移走。同時應打開雪櫃門，讓冰塊更快溶化。

2.勿用尖銳硬物／風筒「幫手」：用尖銳硬物「將冰山劈開」，隨時有機會破壞雪種管道！同時，用風筒嘗試吹溶櫃內冰塊，亦可能會弄巧反拙，令雪櫃內壁的塑膠物料因高溫而變形。

3. 準備毛巾／舊報紙：冰櫃溶雪時，或會流出雪水，而當底盤未能完全盛載雪水時，毛巾、舊報紙便大派用場，用以防止雪水沾濕櫃面及地板。

消委會表示香港的居住環境普遍較狹小，廚房空間可能不大，但放置雪櫃時仍要留意，其擺放位置不要與爐頭太近。

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責任編緝：蕭雅文