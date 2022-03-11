【好人好事】準備逾百快測包DIY淺白中文說明書　方健儀防疫包贈基層：莫因善小而不為

▲ 方健儀準備逾百快測包派發，與基層共度時艱。

第五波疫情重創各行各業，影響民生，基層苦不堪言。前新聞主播方健儀一直行善，過往就跟義工朋友到旺角派口罩予清潔工及露宿者。近期，她籌備派發快速測試包予有需要的人，細心地親自製作淺白的中文說明書，昨日她就跟丈夫到旺角派發，鼓勵大家「莫因善小而不為」。

方健儀（Akina）於2012年辭去無綫新聞主播，現時身兼多職，是節目主持、活動司儀、KOL、作家、培訓導師等。方健儀今日（11日）在facebook發帖分享抗疫日常，她回想兩年前疫情爆發之初，曾講過「莫因善小而不為」，去到第五波疫情爆發以來，她不斷思考，自己可以做甚麼去幫人。

▲ 方健儀在社交平台分享抗疫日常，會幫襯小店購買美味便當。（圖片：方健儀FB）

受到義工朋友小白啟發，方健儀兩年來跟都朋友一直互相鼓勵身邊人，出街時袋多幾個口罩分給他人。現時口罩較易購買，快速測試對於基層來說不便宜，有些一套甚至等如一餐飯，方健儀想到自己有能力買到這些物資，不如出街隨身攜帶一些，親身派給有需要的人。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

逾百套測試包贈有需要者

方健儀的善行感染了身邊人，如她感謝髮型師 Vincent 當打聽到快速測試團購，第一時間通知她，更親自上門送貨。她不想一次過大量購入囤積同一牌子的快速檢測包，希望留給其他有需要的人，所以每個牌子買一些，並且都是揀選有認證的，依從歐盟2019冠狀病毒病快速抗原測試通用名單。

加上客戶的贈送，我暫時有過百套測試。原諒我不是大富豪，未能負擔數以幾千幾萬測試包，但兩年來一直本著「做得幾多得幾多」嘅心態，數量少，但厚顏照做。

▲ Akina用電腦製作淺白說明書，點列式步驟及加上備註，很用心！（圖片：方健儀FB）

DIY淺白中文說明書

第一批快測到手，可是方健儀發覺盒上快速測試教學片段是英文，加上說明書字體細，對於使用者來說不方便，她決定花時間DIY淺白簡易的中文說明書，列點出7頂使用步驟，而說明書寫上「祝你身體健康，百毒不侵」。

莫講話老人家，我第一次做快速測試睇說明書都睇到眼花。所以，我自己用淺顯文字，將使用步驟簡化，希望3至80歲都睇得明，再戴上手套，消毒家中桌椅，逐個快速測試、簡易說明書及口罩入密實袋。

最新影片：

方健儀細心做好消毒親手用密實袋包好防疫包，而密實袋可再用，如同說明書上標註提醒小貼士「完成測試後，把配件放入密實袋內丟棄」，想得很周到，非常貼心。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

跟老公到旺角派給清潔姐姐

昨日（10日），方健儀隨身攜帶了一批防疫包，剛好要跟老公洪先生到旺角，見到有需要的朋友就派。有網民表示昨日見到方健儀在旺角街上正派給一位清潔姐姐，大讚好有心，Akina回應「清潔姐姐係我派發嘅目標」。另有媽媽網民表示會將此好人好事分享給自己仔仔聽，以及教導他「莫因善小而不為」此句說話的意思。方健儀有感：

其實只係好少好少嘅物資，所有嘢都係山寨式作業，但見到朋友們接過我小小的物資包後喜上眉梢，我莫名感動，亦親眼睇到聽到基層受到嘅冷眼與謾罵。人情冷暖或許就係現實，但我唔理，而家冇嘢緊要過大家身體健康，百毒不侵。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰顏紫燕