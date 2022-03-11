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【大S再婚】汪小菲12字回應前妻再婚　徐媽拒見具俊曄︰不要搶我女兒

親子 16:43 2022/03/11

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徐媽與汪小菲同樣在社交平台作疑似回應大S再婚一事。

台灣女星徐熙媛（大S）日前宣布與24年前的舊愛、韓國組合「酷龍」成員具俊曄結婚，但婚事似乎仍未得到家人認同，大S媽媽黃春梅（徐媽）更與女兒大吵一場，至今仍陷入冷戰。徐媽在社交平台還貼出2隻雞的相片，第一個帖文寫「對着吵、吵、吵」，第二個帖文更怒寫︰

啊呸，不要來強（搶）我的女兒、兒子，我啄死你……

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帖文讓人聯想到是徐媽對具俊曄表達出內心憤怒，似乎仍未能接受這個新女婿。網民紛紛留言勸徐媽祝福女兒和新女婿，「女兒的幸福還是需要母親的祝福」、「母愛能包容一切的，希望您消氣，孩子會更幸福的」、「二婚又帶著二個小孩，可以遇到幸福的婚姻不容易」等。

具俊曄早前向韓媒表示，今次台灣之行會逗留約2個月，期間會去問候大S的家人，也要和她的孩子們變得更親近，之後打算和大S一起回韓國。」但徐媽回應稱未必會見新女婿，要看心情才決定，「就看老娘到時候爽不爽，想不想跟他見面，到時候再說。」

媽媽反對大S移居韓國

而大S移居韓國也未必可行，因大S的經理人指她依舊在台灣工作，同時要擔任妹妹小S《熙娣想聊》的製作，加上8歲大女汪希玥與6歲兒子汪希箖在台灣升學，難怪徐媽也直指大S移韓是不可能，「大S不會做出如此瘋狂的事，若然她去韓國生活，小孩誰照顧？」

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汪小菲︰希望玥兒每天開心

據台媒報道，徐媽下了最後通牒要求大S道歉，否則不認新女婿，負責當和事佬的小S則回應：「都是一家人，彼此這麼相愛，還能冷戰多久。」相信之後就會慢慢沒事，她又表示很期待見到新姐夫，最想問他是否認識崔宇植、張赫、朴敘俊、李鍾碩等韓星，讓他們交個朋友。

至於汪小菲對於前妻再婚，他昨日在微博簡介新增12字，「希望玥兒每天都開開心心的」，似是低調回應大S再婚，孩子有繼父一事。汪小菲昨如常開直播替自家餐廳宣傳產品時，很多網民入來湊熱鬧，更不停留言批評汪小菲傷害女人、罵他沒有本事等，但汪小菲一概未有理會，反而其商品的銷量暴增，賺錢也賺了人氣。

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責任編輯︰王明芳

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