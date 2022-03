【防疫措施】港大研究指晚市禁堂食對遏疫無影響　林鄭引述梁卓偉指報道有誤解

▲ 行政長官林鄭月娥。(林宇翔攝)

本港第5波疫情嚴峻,港大公共衞生學院分析本港第三、四波疫情,推出防疫措施成效,認為當中晚市禁堂食效用成疑。詳情即看:【下一頁】

行政長官林鄭月娥今日(11日)在記者會中表示,指港府與港大有不同的合作包括不同的研究及疫苗接種方面,對於有報導指港大研究發現晚市禁堂食對遏疫無影響,對此感到驚訝。

她說自己並未閱讀整篇報導,但今早收到醫學院院長梁卓偉的澄清,指有關報導的內容有誤解(the statement is out of the context)。

她說,市民堂食時需要除下口罩,故禁止堂食是明顯可遏止病毒擴散,認為這是很合符邏輯(logical)。

責任編輯:郭詩詩