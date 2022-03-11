【防疫措施】港大研究指晚市禁堂食對遏疫無影響　林鄭引述梁卓偉指報道有誤解

▲ 行政長官林鄭月娥。（林宇翔攝）

本港第5波疫情嚴峻，港大公共衞生學院分析本港第三、四波疫情，推出防疫措施成效，認為當中晚市禁堂食效用成疑。詳情即看：【下一頁】

行政長官林鄭月娥今日（11日）在記者會中表示，指港府與港大有不同的合作包括不同的研究及疫苗接種方面，對於有報導指港大研究發現晚市禁堂食對遏疫無影響，對此感到驚訝。

她說自己並未閱讀整篇報導，但今早收到醫學院院長梁卓偉的澄清，指有關報導的內容有誤解（the statement is out of the context）。

她說，市民堂食時需要除下口罩，故禁止堂食是明顯可遏止病毒擴散，認為這是很合符邏輯（logical）。

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責任編輯：郭詩詩