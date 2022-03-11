  • 24°C
香港時間 : 2022311日 (週五) 13:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】港大研究指晚市禁堂食對遏疫無影響　林鄭引述梁卓偉指報道有誤解

社會 12:13 2022/03/11

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

行政長官林鄭月娥。（林宇翔攝）

本港第5波疫情嚴峻，港大公共衞生學院分析本港第三、四波疫情，推出防疫措施成效，認為當中晚市禁堂食效用成疑。詳情即看：【下一頁】

行政長官林鄭月娥今日（11日）在記者會中表示，指港府與港大有不同的合作包括不同的研究及疫苗接種方面，對於有報導指港大研究發現晚市禁堂食對遏疫無影響，對此感到驚訝。

她說自己並未閱讀整篇報導，但今早收到醫學院院長梁卓偉的澄清，指有關報導的內容有誤解（the statement is out of the context）。

她說，市民堂食時需要除下口罩，故禁止堂食是明顯可遏止病毒擴散，認為這是很合符邏輯（logical）。

最新熱門影片：【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法　專家教3招紓緩染疫精神壓力

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【創新科研】港大團隊研實時視頻分析應用程式　可檢測人體活動及表情
12:40 2022/03/10
【創新科研】港大團隊研實時視頻分析應用程式　可檢測人體活動及表情
【防疫措施】港大研究前兩波疫情收緊防疫措施　晚市禁堂食對遏疫無影響
12:55 2022/03/10
【防疫措施】港大研究前兩波疫情收緊防疫措施　晚市禁堂食對遏疫無影響
【第五波疫情】港大教授指若未來數日確診數字穩步回落　本港疫情審慎樂觀
今日 11:39
【第五波疫情】港大教授指若未來數日確診數字穩步回落　本港疫情審慎樂觀

你可能感興趣

【創新科研】港大團隊研實時視頻分析應用程式　可檢測人體活動及表情
12:40 2022/03/10
【創新科研】港大團隊研實時視頻分析應用程式　可檢測人體活動及表情
【防疫措施】港大研究前兩波疫情收緊防疫措施　晚市禁堂食對遏疫無影響
12:55 2022/03/10
【防疫措施】港大研究前兩波疫情收緊防疫措施　晚市禁堂食對遏疫無影響
【第五波疫情】港大教授指若未來數日確診數字穩步回落　本港疫情審慎樂觀
今日 11:39
【第五波疫情】港大教授指若未來數日確診數字穩步回落　本港疫情審慎樂觀
防疫措施 疫苗 強制檢測 疫情 壓力 林鄭月娥 梁卓偉

最高瀏覽

【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
11:58 2022/03/10
【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
【企圖謀殺】太古廣場受襲7旬男子仍危殆　消息：23歲疑犯梅窩被捕
20:10 2022/03/10
【企圖謀殺】太古廣場受襲7旬男子仍危殆　消息：23歲疑犯梅窩被捕
【死亡個案】公立醫院昨增180名患者離世　48歲無長期病患男士敗血病後死亡
16:43 2022/03/10
【死亡個案】公立醫院昨增180名患者離世　48歲無長期病患男士敗血病後死亡