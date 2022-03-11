【家居消毒】安全消毒家居皮膚7大指南　K Kwong教睇產品標籤籲勿用霧化器

▲ 化學博士K Kwong（鄺士山）最近在網上分享簡明家居消毒知識。

本港疫情持續，市民防疫衛生意識提高，連帶家居消毒用品更為暢銷。香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山）最近就在網上分享簡明家居消毒知識，解構不同消毒用品的正確用途，教市民認識產品標籤，同時也再次叮囑，消毒時盡量不要使用電動噴霧器，而霧化器更應完全禁止使用。

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K Kwong昨日（10日）在Facebook專頁分享家居消毒7項重點。首先，在消毒並非金屬的物料時，他建議最好就是使用漂白水。他指出，帶菌者如廁後可用 1：49 漂白水，亦可用稀釋的PCMX （氯二甲酚）滴路消毒劑。稀釋比例通是1：24，但他建議最好先看清說明書再稀釋。稀釋時要開窗，保持空氣流通，開始使用後就盡快1至2日用完。他提醒，漂白水不適用於小童及寵物；PCMX不適用寵物。

另一樣常用消毒產品60至90% 酒精（酒精 / 乙醇 / 異丙醇 / isopropyl alcohol / ethyl alcohol / isopropanol），K Kwong指出，一切有水的清潔劑、消毒劑不宜用於金屬。而如果在皮膚上用得多酒精，會令手部皮膚脂肪溶解、有主婦手。因此建議採用有添加潤膚劑的酒精產品、季銨鹽、番梘水、梳打粉水。

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K Kwong提醒，消毒時盡量不要用電動噴霧器，只可用手動噴霧器，霧化器就應完全禁止使用。值得注意的是，他表示用手動壺噴酒精也很易釀成火災。

近日不少市民網購霧化式消毒槍，市面亦有大量相關產品湧現。某些消毒槍更註明是用使用酒精霧化，甚至稱可以倒入「各種消毒水」。然而，亂用霧化式消毒槍可損健康。K Kwong曾多次強調，霧化式消毒劑的危險性，呼籲如非必要，切勿使用所謂噴霧或霧化式消毒劑：「有啲所謂無毒霧化式消毒劑（含氯消毒劑），會吸入肺，唔只殺菌，自己都殺。」點擊睇【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣