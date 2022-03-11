ABC Online Academy逾15,000人次報讀　全港最多網課及時段選擇

疫情期間，身為「劍橋領思評測：香港區官方代理考試中心」及「劍橋考試局劍橋大學出版社」在港唯一「 教育合作夥伴 」的ABC Pathways Group (下稱ABC) 為本港5,000名學生進行評估，發現同齡的學童因疫情停止網上學習後出現的程度差異，竟有6- 18個月的距離，如情況持續，此差距將會繼續拉大，嚴重影響升小及升中的學習能力。故此，ABC成立了「ABC Online Academy」全方位線上學習平台，讓家長把握暑假在家持續學習甚至「反超前」的機會。



天天網課：中、英、普、小一面試 兩個月急追半年程度



為滿足不同小朋友的需求，ABC Online Academy悉心打造超過20個不同網課選擇，由PN至中小學，除了ABC最強的英語皇牌《iLearn Academy》、《Read4Fun拼音》及《劍橋英語》課程外，還全新加推了重點學術訓練的「中英普班」、「小一面試班」、「Grammar班」、「閱讀理解班」等網課，希望在暑假期間，為小朋友持續學習，保持進度。

▲ ABC炮製多個幼稚園、中小學的網課選擇，讓提早放暑假的小朋友持續學習。

▲ 網課主題以學術為主，非常貼身，包括小一面試、中英普、Grammar等。

「零壓力」國際學校模式 星級Native英語老師教授



ABC的網課保持一貫「零壓力」教學模式，讓小朋友在家仍可體驗國際學校的教學環境。除了挑選了一眾ABC Pathways星級Native老師教授外，課堂中還加插大量有趣的活動，在鏡頭前「玩住學、學住玩」。



當中幼稚園的「中英普班」及「中文班」，完成課程後水平可達到Band One學校一年級的程度。教授內容包括四素句（時間、人物、地點、事情）、部首、 標點符號、 閱讀及理解50字文章的技巧、詞性、擴張句子等高階練習。並且由註冊國際幼稚園老師任教，希望在短短幾個月，極速為升小學的小朋友重拾基礎，增加入讀心儀小學的機會。

▲ 全部ABC網課由註冊幼稚園老師、星級Native老師教授，質素保證。

中小學網課：ABC x 劍橋 x 探索地理頻道 開拓全球視野 培育升中精英



中小學方面，ABC獨家創立了《ABC Discovery》網上課程，教材由「劍橋大學出版社」與「探索地理頻道」旗下的Discovery Education 共同研發，覆蓋「探索地理頻道」國際性題目，學生透過大量小組討論、資料搜集、Presentation，Mind Map 寫作訓練，快速達到Band One尖子的英語水平。

▲ 《ABC Discovery》網上課程的教材由「劍橋大學出版社」與「探索地理頻道」旗下的Discovery Education 共同研發。

▲ 疫情兩年內，已有超過15,000人次體驗了ABC網上課程。

全面支援家長：與家長同行 舉辦多場升學講座 網上免費學習資源



除網課外，ABC Online Academy同時舉辦多場網上講座，當中講者不乏一眾名校校長、醫生及教育界代表等等，於疫情期間為家長提供全面支援、第一手升學及抗疫資訊。另外，ABC亦特別邀請ABC舊生以過來人家長作訪問，分享升小一前後的心路歷程、面試注意事項等等，供一眾準小學生家長參考。

▲ ABC不時邀請校長、醫生、教育界人士舉辦網上講座，支援家長。圖中為播道書院盧偉成總校長（左）及Mrs Bally Wong, Founder and Chairman, ABC Pathways Group (右)。

呈分試取消 在家網上應考「劍橋LINGUASKILL (領思) 線上評測」

中一生達大學入學標準 提升入讀心儀學校成功率



不少升中的學生會透過呈分試的成績，用作應考心儀中學的本錢。但疫情下小學的呈分試被取消，學生又如何突出其學術成績呢？「劍橋LINGUASKILL (領思) 線上評測」是另一個好選擇。



考生可在家任何時候進行評測，只需一部電腦，由劍橋AI系統監考，便可完成整個評測，只需三個工作天便能獲取成績。擔任劍橋大學英語考評部「香港官方授權考試中心」的ABC Pathways Group，負責在香港區舉辦 「劍橋LINGUASKILL (領思) 線上評測」。



ABC表示：「呈分試及DSE會話考試部分取消後，大批中小學生報考LINGUASKILL，不但更準確地知道學生的英語水平，更希望增加升學面試的競爭力。其中一位ABC 11歲學生，早前參加評測，在沒有任何準備下，考獲達到大學入學水平的佳績。」

▲ ABC舉辦「劍橋LINGUASKILL (領思) 線上評測」，提升入讀心儀學校成功率。

ABC Online Academy 全港最多選擇 中小學、幼稚園網課平台

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