【疫下禁足】港爸憂染疫要求妻同禁足　女兒嘆媽媽似被精神虐待：覺得好無奈

▲ 港爸要求妻子禁足在家，女兒嘆媽媽似被精神虐待。

第五波疫情每日確診數字高企，令市民都人心惶惶，擔心成為下一個中招的人。有女網民在網上討論區發文呻，爸爸擔心染疫，自行留家之餘，更禁止媽媽外出，由她採購食物和生活用品，下班送到父母家。爸爸更為慳食材經常一餐分兩餐食，令女網民覺得媽媽被精神虐待。

有女網民在「親子王國討論區」發帖，她表示，自新冠肺炎疫情初起，爸爸已不太讓媽媽落街，2月時有數天嚴寒及下雨天氣，事主叫父母不要外出數天。不料，其後疫情升溫，爸爸自己不外出之餘，更要求媽媽跟隨禁足。

我覺得好無奈，精神虐待對方咁，會話落街惹菌累佢，一入醫院就拜拜。

由於媽媽無法落街，只得由女事主購買日常用品和食物，原本以網上訂貨方式，但近日因搶購潮而難以下單，只得下班後四出撲物資和食物，

我都要行好多間先買到嘢，再兩大袋俾佢哋，又要晚黑收工再拎俾佢哋。

最新影片：

然而，爸爸連媽媽開聲叫女事主送貨上門也不滿意，經常向女事主表示家裡有足夠食物，但事實是把晚餐的餸分一半翌日再食，過分慳家的行徑令女事主覺得「好慘」，也不知如何是好。

網民對事件的看法各異，有人認為事主爸爸的決定是為了保護媽媽，不過亦有網民認為，長期禁足對兩老情緒不好，點擊睇網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳