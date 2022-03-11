【尾二一屆口罩小姐選舉】ViuTV再辦口罩小姐競選 ERROR冧莊做主持【附參賽詳情】
ViuTV宣布舉行選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》，由ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）及吳保錡擔任主持，現正招募參賽者參加新一輪的真人騷比賽。
去年曾舉辦《最後一屆口罩小姐選舉》，由ERROR擔任主持，以及選出20位佳麗挑戰一系列的真人騷測試，最終由「浩南」鄭伊琪、「阿姨」徐蒨寧及「細細粒」馮寶欣分別奪得冠、亞、季軍。
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再辦口罩小姐選舉
疫情下衍生的《最後一屆口罩小姐選舉》以真人實況節目形式進行，參加者無傳統選美條件及背景限制，入選後會接受一系列測試、體驗及比賽，設有不同獎項及最終優勝者，而各得獎者將獲得獎金及獎品。
由於疫情持續令大家仍然必須配戴口罩，因而ViuTV決定再舉行口罩小姐選舉。
《尾二一屆口罩小姐選舉》的口號為「兩個口罩都擋唔住你嘅美麗！即刻報名！」
今屆將會更強調要全方位地展示各佳麗在口罩下最美麗的一面，帶出每位佳麗由內到外的每一面且展現予觀眾。
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參加者必須具備下列條件：
- 年滿十八歲的女性
- 持有有效之香港永久性居民身份證
- 不受任何其他合約條款限制，以致不能參與任何與《尾二一屆口罩小姐選舉》有關的項目及活動
- 並非香港電視娛樂有限公司之員工及家屬。
招募活動受條款及條件約束。
參加條款及條件可按此參閱。
有興趣的參加者可按此觀看詳情及填寫報名表格參賽。
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撰文 : TOPick柴犬出動