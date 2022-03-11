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【尾二一屆口罩小姐選舉】ViuTV再辦口罩小姐競選　ERROR冧莊做主持【附參賽詳情】

娛樂 13:43 2022/03/11

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熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

ViuTV宣布舉辦《尾二一屆口罩小姐選舉》。

ViuTV宣布舉行選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》，由ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）及吳保錡擔任主持，現正招募參賽者參加新一輪的真人騷比賽。

去年曾舉辦《最後一屆口罩小姐選舉》，由ERROR擔任主持，以及選出20位佳麗挑戰一系列的真人騷測試，最終由「浩南」鄭伊琪、「阿姨」徐蒨寧及「細細粒」馮寶欣分別奪得冠、亞、季軍。

【口罩小姐】大熱「浩南」鄭伊琪奪得冠軍　靚太「阿姨」徐蒨寧獲亞軍：多謝奶奶【多圖】

最新影片推介：Jeremy專訪

再辦口罩小姐選舉

疫情下衍生的《最後一屆口罩小姐選舉》以真人實況節目形式進行，參加者無傳統選美條件及背景限制，入選後會接受一系列測試、體驗及比賽，設有不同獎項及最終優勝者，而各得獎者將獲得獎金及獎品。

由於疫情持續令大家仍然必須配戴口罩，因而ViuTV決定再舉行口罩小姐選舉。

    點擊圖片放大
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《尾二一屆口罩小姐選舉》的口號為「兩個口罩都擋唔住你嘅美麗！即刻報名！」

今屆將會更強調要全方位地展示各佳麗在口罩下最美麗的一面，帶出每位佳麗由內到外的每一面且展現予觀眾。

【口罩小姐】大熱「浩南」鄭伊琪奪得冠軍　靚太「阿姨」徐蒨寧獲亞軍：多謝奶奶【多圖】

（ViuTV截圖）

參加者必須具備下列條件：

  • 年滿十八歲的女性
  • 持有有效之香港永久性居民身份證
  • 不受任何其他合約條款限制，以致不能參與任何與《尾二一屆口罩小姐選舉》有關的項目及活動
  • 並非香港電視娛樂有限公司之員工及家屬。

招募活動受條款及條件約束。
參加條款及條件可按此參閱。

有興趣的參加者可按此觀看詳情及填寫報名表格參賽。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

撰文 : TOPick柴犬出動

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