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【第五波疫情】陳肇始指兩款新冠口服藥物成抗疫主力　正研提早向院舍長者提供藥物

社會 12:37 2022/03/11

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食衞局局長陳肇始。

食物及衞生局局長陳肇始今早（11日）在立法會衞生事務委員會會議上發言，指自從第五波疫情爆發以來，陽性檢測個案已超過50萬宗，形容Omicron傳播能力之強、傳播速度之快，可說是令人觸目驚心。

她說，第五波疫情來勢洶洶，特區政府現階段工作重點是「減少死亡、減少重症、減少感染」，通過快速擴大醫療機構，主要是醫院的治療能力，集中收治感染新冠病毒人士進入醫院，集中資源救治病人，避免這些病人的病情惡化而成為重症或危殆的個案，甚至不幸死亡。

其中，在防治重症方面，陳肇始指出，醫管局最近引入治療新冠的口服抗病毒藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir），用於病情有惡化風險的病人。此外，醫管局正採購另一款新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）。

她說，上述兩種口服藥物將會成為對抗第五波疫情的主力，而由於安老院舍感染嚴重，政府正研究提早為院舍長者提供藥物，以做到早治療的工作。

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責任編輯：郭詩詩

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