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林鄭月娥否認曾親自致電民建聯投訴　籲政黨有不清楚之處可向特首辦查詢

政治 12:42 2022/03/11

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行政長官林鄭月娥今早出席抗疫記者會時，否認曾親自致電民建聯投訴。（林宇翔攝）

民建聯日前向特首林鄭月娥致函投訴，但同日晚上該黨卻急急道歉收場，事件引起政圈熱烈討論。林鄭月娥今日在記者會上表示，並無親自向民建聯投訴，估計該黨經核查發現資料有誤，因此作出澄清和致歉。

林鄭月娥今日在記者會上，否認曾致電民建聯主席李慧琼投訴，強調在過去一段時間，並無與民建聯成員接觸。

林鄭月娥又表示，民建聯當晚發出新聞稿澄清和道歉後，李慧琼曾將相關連結轉發給她。林鄭透露，自己回覆李慧琼指，對此「毋須介懷」，又自嘲或者事件正正反映，只有很少人會留意政府的新聞公報。

林鄭又向李慧琼表示，若民建聯日後對政府工作有疑問或不清楚之處，可以向特首辦查詢。

她同時強調，事件並不涉及提升至行政立法關係的層次，指出政府和政黨之間很坦誠。她又強調，中央要求在抗疫期間，全社會、全市民共同抗疫。

民建聯本周一舉行記者會並去信林鄭，批評「特區政府只派出局長級代表與梁（萬年）教授進行工作對接」；該黨同日晚上發聲明，指信中部份內容不準確，並公開向林鄭鄭重道歉。

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撰文 : 傅流螢

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