【印花推廣】7-Eleven「「Sanrio characters自在食餐具」　304不鏽鋼製造耐用又易洗

▲ 7-Eleven推出「Sanrio characters自在食餐具」印花推廣。（圖片由7-Eleven提供）

7-Eleven推出全新印花推廣，今次帶來限量換購精品，有4組Sanrio角色及他們的好朋友，分別有 Hello Kitty 及 Mimmy、My Melody及Piano、Pompompurin及Macaron、Ahiru no Pekkle及Ruby化身成「Sanrio characters自在食餐具」！

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7-Eleven指由3月16日早上7時起，大家可以到7-Eleven分店儲印花或以yuu積分隨機換購「Sanrio characters自在食餐具」。

一套4款「Sanrio characters自在食餐具」每款餐具套裝均包括：餐具收納盒一個、筷子一對、叉及匙羹各一件。餐具盒設計輕巧，約21.5cm長x 5cm闊，只要輕輕一按收納盒背面按鈕即可取出餐具，盒内附有「餐具架」，亦方便收納及固定餐具位置。

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7-Eleven表示餐具以食品級304不鏽鋼製造，耐用且容易清洗，而且尺寸約19cm長，大小適中，大人和小朋友同樣可以輕鬆使用。「自在食餐具」能減少使用即棄餐具，亦免卻於餐廳使用公用餐具的煩惱，環保又衛生。

「Sanrio characters自在食餐具」推廣活動詳情：

印花派發詳情：

由2022年3月16日早上7時起至4月12日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1個。其後每$10可獲多1個印花，如此類推。

換購詳情：

由2022年3月16日早上7時起至4月15日，儲齊5張印花加$55，即可隨機換購「Sanrio characters自在食餐具」1套。

yuu 獎賞計劃會員專享優惠：

由2022年3月16日早上7時起至3月17日（限時2天），yuu獎賞計劃會員以6,000 yuu積分加$30，即可隨機換購「自在食餐具」 1套。

換購方法：於yuu應用程式內以6,000 yuu積分兌換獎賞優惠券，再於7-Eleven店舖出示獎賞優惠券之二維碼加 $30 即可隨機換購「Sanrio characters自在食餐具」1套。

兌換日期：2022年3月16日早上7時至3月18日。

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責任編緝：蕭雅文