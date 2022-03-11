【新冠肺炎】港大研究指倉鼠可成為新冠病毒宿主　倉鼠間長期傳播或發生病毒突變

▲ 港大研究指倉鼠可以成為新冠病毒宿主。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，早前社區出現Delta變種病毒傳播鏈，被指經由寵物店的倉鼠傳播。港大醫學院公共衞生學院聯同漁農自然護理署進行研究，受病毒感染的敘利亞倉鼠可以將病毒傳播給人類，從而導致病毒在人類之間持續傳播，反映出倉鼠可以成為新冠病毒的另一宿主。研究團隊認為，病毒在動物之間長期傳播可能會造成其他病毒突變，認為有需要對野生及馴養動物，進行病毒監測。

研究團隊從銅鑼灣寵物店Little Boss的動物樣本中發現，店內超過5成的敘利亞倉鼠被新冠病毒感染，進行病毒基因分析結果顯示，有關倉鼠大約在事發前3個月被Delta變種病毒感染，並傳到人類身上，導致社區出現相關傳播。

有關研究由港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文領導，他說，研究顯示，寵物敘利亞倉鼠可成為新冠病毒的宿主，如果病毒在倉鼠間長期傳播，更會發生其他突變，以致其生物特徵被改變，例如傳播力及引發疾病的能力會有所改變。他指出，人類有可能會因此從寵物敘利亞倉鼠中，得到一種新的變異新冠病毒。

▲ 港大研究指倉鼠可為新冠病毒宿主。（港大提供）

譚華正基金教授（醫療科學）兼病毒學講座教授裴偉士指出，研究結果亦顯示，受感染的倉鼠可能在新冠病毒的跨國界傳播中有一定角色。

副教授嚴慧玲則說，這次是首次有報告顯示，寵物敘利亞倉鼠可以自然感染新冠病毒，並造成人類感染。她說，世界上可能還有其他動物物種會導致類似的問題，認為需要對野生和馴養動物，進行有系統的病毒監測。

是次研究獲得美國國立衞生研究院、香港研究資助局主題研究計劃等支持，研究結果已於《刺針》（The Lancet）發表。

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責任編輯：黃悅晴