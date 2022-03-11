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【反起跑線聯盟】梁詠琪新劇緊接《940920》播出　潘燦良+強尼演尖子父親

娛樂 12:54 2022/03/11

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梁詠琪、強尼在《反起跑線聯盟》演夫妻。

劉俊謙蔡思韵主演ViuTV新劇《940920》播出一周，被不少網民談論劇情，此劇將於下周便播出結局篇，而3月21日緊接便會播出梁詠琪、周家怡、潘燦良主演的《反起跑線聯盟》，該劇長15集，並以時下家長為子女入學的現象作主線。

《反起跑線聯盟》除有梁詠琪、周家怡、潘燦良主演，演員並有強尼、袁富華、陳欣妍、林家熙、練美娟、ERROR成員梁業等，而此也是梁詠琪首次為電視劇擔任女主角的演出。

此劇以孩童成長為主題，反思甚麼的成長生活才是對孩子最好，家長要追求「無憂無慮」、「健康快樂」，還是「快人一步」、「十項全能」。而劇情圍繞幼稚園發生，反映學校是社會縮影，不同理念的家長各施各法，令學校變成角力場。

《反起跑線聯盟》

曾執導《某日某月》、《王家欣》的劉偉恒，今次首任監製之一，並統籌了導演工作，他向TOPick表示，因是第一次參予拍劇，也是十分緊張，亦出盡人情牌，邀得好友梁詠琪、周家怡、潘燦良演出。

劉偉恒稱：「此劇構思可說我和Gigi一齊萌芽，因我們都有女兒，也曾要為甚麼入幼稚園而苦惱，故大家都有不同感受，成為創作靈感。」

最新影片：Jeremy專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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