【飲食健康】居家抗疫粉麵被大量囤貨 拆解各類粉麵高脂高鈉陷阱

▲ 市面售各類粉麵暗藏高鈉高脂陷阱。

疫情下市民減少外出用餐，加上全民強檢將至，市民紛紛大量囤購超市食品，其中粉麵類食品成為主要搶購物資之一。而有不少人認為非油炸、非醃製類的粉麵就是健康的選擇，常吃也不會引致肥胖問題。不過營養師李杏榆（Annie）解釋，粉麵經乾製後感覺體積輕盈、份量不多，實際上隱藏高脂陷阱，常吃亦容易致肥。另外，再例如吃一碗約100克的米線，已經超過每日建議鈉攝取量的1/4，高鈉的問題也不容忽視。

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公仔麵、蝦子麵：高脂高鈉榜首

「家營營養中心」創辦人、營養師吳耀芬參考食物安全中心資料表示，在市面零售的各類粉麵中，以100克分量計算，公仔麵(未加調味料)鈉含量最高，達1144毫克，其鈉質含量相等於約半茶匙鹽，已達世衞建議每人每天攝取不多於一茶匙鹽分的一半。同時，卡路里每100克就有473千卡熱量。

其次，蝦子麵屬鈉含量第二高，100克含304毫克鈉；卡路里每100克也有436千卡的熱量。

而不少人認為是健康麵食的烏冬，以每100克未加調味料計算， 鈉含量已達200毫克，未達到世衛的「低鈉」標準之餘，也較喬麥麵(60毫克)和米粉(15 毫克) 等其他麵類為高。

調味料、防腐劑及添加劑是元凶

根據世衞建議，一般成年人每日鈉攝取量應少於2,000毫克，即每餐不多於667毫克，相等於三分一茶匙的鹽；而低鈉標準是每100克的食物應低於120毫克的鈉含量。

蝦子麵和烏冬鈉含量相對較高，原因是製作這些麵食時會加入鹽作調味，而且加入的味精、防腐劑和添加劑等亦含有鈉成份，大大增加了其鈉含量。僅一餐半餐而言其實沒有超標，但若長期作為主要糧食，就會有攝取過量的風險。

營養師Annie表示，乾製後的粉麵看似低卡，致肥陷阱歸根於調味料及配搭的食物方面。例如市面常見的方便米線、即食粉絲中附加的湯包，就會令脂肪高出數倍。以冷面烏冬為例，常見的醬汁和調味料，如芝麻醬僅3個湯匙已可達200多千卡，相當於一碗白飯。另外營養師吳耀芬亦提醒，攝取過多鈉質易引起水腫、血壓上升，誘發高血壓、心臟病及中風等問題。

選購時需留意營養標籤

營養師提醒，購買即食包裝的粉麵時要留意食物的成分表和貯存期限。因加入愈多穩定劑、酸味調味或添加劑，及貯存期愈長，也代表調味料和穩定劑放得愈多，愈不健康。

市民選購時要留意營養標籤上的營養素，包括：熱量、總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪和鈉。例如「每100克/毫升」、「每包裝」或「每食用份量」。亦可多選擇「低脂」和「低鈉」食物。「低脂」即100克固體食物含不超過3克脂肪。世衞建議總脂肪量應少於每日總熱量的30%。而「低鈉」食物，即指每100克固體食物含不多於120毫克鈉質，世衞建議每人每天不宜攝取多於1茶匙鹽，相約於2000毫克鈉質（約5克鹽分)。

低鈉低脂有營之選（每100克計算）

喬麥麵（鈉含量：60毫克 / 熱量：99千卡）

米粉（鈉含量：14毫克 / 熱量：109千卡）

意粉（鈉含量：1毫克 / 熱量：158千卡）

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責任編輯：羅嘉欣