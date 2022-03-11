【飛虎3壯志英雄】吳卓羲再次衝動上身　高鈞賢客串獲讚逆齡生長：超靚仔

▲ 客串演出的高鈞賢為觀眾帶來驚喜。

TVB劇集《飛虎3壯志英雄》近日播映中，昨晚（3月10日）播出第14集講述瓦干布頭目 Leo（Jai Day飾）綁架了12名人質，更帶員到醫院營救Renee。

當中高子樂(吳卓羲飾)及許俊飛(苗僑偉飾)趕到，將Leo和Renee制服，但Leo欲作最後反抗企圖引爆炸彈殺人質，最終被高子樂一槍打死，Renee見狀即傷心欲絕服毒自殺，自感衝動理虧的子樂，最後竟決定交出警員證辭職。

▲ 吳卓羲「再次」衰衝動，引來網民熱議。

吳卓羲搵命搏

是集高潮位絕對是醫院停車場搶犯場口，密集式槍戰、震撼感十足的爆破及飛車場面。

其中一幕吳卓羲為追捕犯人、冒險掛在行駛中的車上與犯人埋身肉搏場口煞是緊張，吳卓羲的搵命搏演出亦贏得不少觀眾讚賞。

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有「御用警察」之稱的吳卓羲，以 往不少角色都衰衝動，今次重複犯錯自然引起網友熱烈討論:「由《學警雄心》開始，衝 動到《飛虎》!」、「吳卓羲又衰衝動!」、「咁就衝動咗十幾廿年!」

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高鈞賢驚喜現身

其實往後的劇情發展，高子樂借保護杜以盈（姚子羚飾）之名進入了杜文彬（郭晉安飾）的醫藥公司，用自己方 法查案之餘，更會成為破案關鍵!

此外日前播出的第 3集同樣引起網友熱討，劇情講述程頌昕醫生（徐榮飾）年輕時曾擔任 無國界醫生，並曾在難民營時照顧過年幼的 Renee。

飾演年輕版頌昕的高鈞賢一出場，即吸引了網友眼球，已多年沒有在港集露面的他，不但沒有變老，還很有逆齡感，靚仔依然兼身材 Keep 得很不錯。

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首屆香港先生冠軍

網友留言大表驚喜之餘，亦對其演技給予正評:「開心見番前 香港先生高鈞賢，佢演得好入戲啊」、「我鍾意高鈞賢，超靚仔，好型呀」、「高鈞賢久違了」、 「仲係咁靚仔!」飾演童年版 Renee 的小妹妹同樣獲網友激讚:「好可愛呀!」、「喊到人 心都痛，幾好戲喎!」

現年37歲的高鈞賢於2005年參選第一屆香港先生，最終勇奪冠軍順利入行，在無綫演出 劇集超過 30 部，曾一度離巢北上發展，相隔數年後回巢並分別與邵氏兄弟及TVB簽約， 除演出《飛虎 3 之壯志英雄》外，還參演了《法證先鋒 V》及邵氏劇集《廉政狙擊‧ 黑幕》，暫時尚未播出。