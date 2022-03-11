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【食物安全】美國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 13:01 2022/03/11

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美國部分地區爆H5N1禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食安中心今日（11日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指美國馬里蘭州Cecil縣、南達科他州Charles Mix縣、愛荷華州Buena Vista縣及密蘇里州Stoddard縣爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，根據政府統計處的資料，去年本港從美國進口約260噸冰鮮禽肉、約17,090噸冷藏禽肉及逾6.4億隻禽蛋。

發言人表示，中心已就事件聯絡美國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津

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