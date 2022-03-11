【齊心抗疫】燒肉叉燒雙拼飯售30元不賺錢 暖心老闆：疫下多人失業要共度時艱

我弟在家人群組中傳來一張圖片。「大家猜這個外賣飯盒賣多少元？」

「燒肉叉燒雙拼，四十元。」「燒肉一般較叉燒貴，這個飯盒的肉是連鎖快餐店雙拼燒味飯的雙倍分量，我估要四十五元。」「大家有沒有留意這個飯盒還附送菜心三條？有菜，多加三元，四十八元。」

我弟開估。「三十元。食後感：肉質不錯，飯量足夠，性價比甚高。」

「三十元？不虧本嗎？」

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「我都有相同疑問。今天是我在一周內三度光顧該店，買飯時，我問老闆這個問題，他笑謂不會虧本，但扣除員工薪金、店舖租金和雜費後，根本沒賺錢。老闆說，疫情下許多人開工不足甚至失業，所以賣大包，飯餸的分量較以往更多，大家守望相助，共度時艱。」

「仗義每多屠狗輩。大家知不知下半句是甚麼？」四姊問。「負心多是讀書人。」

我不是一個愛批評的人，但面對抗疫這場硬仗，香港有許多位高權重的人物，他們的言行決策實在令全港市民不斷受苦受難，經歷前所未有的混亂、憤怒、失望、無助和傷害。

水深火熱，一眾讀書人站在台階高地，有掩耳不聽逆耳忠言；有仍久留在思量階段毫無貢獻；有畏首畏尾行一步停兩步左轉右拐毫無方向；有忙於鑽空子推卸責任；有隱藏自己繼續風花雪月。

屠狗輩看到黑暗角落求助的手，聽到低下階層呼救的聲音，立即自發各施其法，出心出力救人救市。

經此一疫，哪些讀書人是精英、哪些是負心人，一目了然。要令香港康復過來，除了掃走病毒，更要掃走負心人，這是所有仗義者的心聲。

全文刊登《經濟日報》，原題是：「仗義每多屠狗輩」