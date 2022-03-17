【校園欺凌】中三女生遭男同學欺凌侮辱患焦慮休學　家長：校方懲罰無阻嚇

▲ 教育局指，對校園內的歧視、欺凌及暴力行為，一向採取「零容忍」政策。

一名於馬鞍山一所教會中學就讀的女生，自2019年開始，被同班4名男生持續語言欺凌逾一年，終患上焦慮症並休學。其家長曾向校方多次反映，惟被懲處後男生仍有再犯；校方亦曾安排涉事男生寫道歉信，但拒絕交給女事主。家長批評學校處理不當，認為懲罰未夠阻嚇性，變相鼓勵欺凌。教育局證實，曾接獲相關投訴，學校按校本機制進行調查及覆檢，涉事學校則不評論個別案件。

家長張女士向TOPick表示，其女兒中三起受班上4名男生言語欺凌，當時她有男朋友，4名男生在網絡遊戲及社交平台中多次作出辱罵，包括指她濫交等，其中一人更曾於課室內當眾大聲指罵她。女兒受辱後，出現焦慮情況，中四時休學一年，並接受心理輔導。

張女士在2019年11月至2021年2月間多次向校方反映情況，涉事男生曾道歉並獲警告、記缺點等。不過當中2人每隔一段時間會重施故伎，最終張女士自行向有關男生兩次發律師信後，獲得公開道歉及賠償，欺凌事件始告平息。張女士說，校方曾安排4名男生撰寫道歉信，她要求取走信件，協助女兒獲心理治療，但遭校方拒絕，其後據她了解，道歉信竟獲發還給涉事男學生。

事件中女學生曾想轉校，惟因焦慮情緒在面試表現失準，情緒更受影響，現時經心理輔導後，選擇在原校繼續升學，她引述女兒稱：「錯嘅唔係我，點解係我走（轉校）」。張女士批評學校本可阻止欺凌事件再三發生，但卻做得不夠多，懲罰無阻嚇作用，「好似間接鼓勵佢地繼續做咁。」

因不滿校方在道歉信等事宜上的處理手法，張女士於2021年3月向教育局作出投訴，並於同年6月與該校校監等人組成的調查委員會會面。調查委員會於8月向張女士發出調查報告，結果指出投訴皆不成立。調查委員會說，校方當時安排男生寫道歉信，是基於張女士指有助女兒康復，由於涉事男學生的家長作出反對，校方將道歉信交給第三方並不妥當；又指已處罰有關學生，惟內容屬個人資料，因此在未獲學生及其家長同意下，不宜披露罰則。張女士之後就校方的調查結果作上訴，但不成功。

TOPick向涉事的學校及其辦學團體查詢，校方表示，個別案件不作評論；辦學團體未有回覆。教育局回應說，曾接獲一宗懷疑欺凌投訴個案，已即時聯絡學校要求嚴肅跟進。據局方了解，學校已就個案按校本機制進行調查及覆檢，並加強預防欺凌行為的培育工作。

教育局又指出，當局要求學校以「全校參與」的模式訂定及推行反欺凌策略，並清楚列明學校處理欺凌事件的原則、程序及跟進工作。倘若出現校園欺凌事件，學校須以教育、輔導和保護學生為出發點，盡快介入和跟進欺凌事件，又強調對校園內的歧視、欺凌及暴力行為，一向採取「零容忍」政策，絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為。

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記者：黃悅晴