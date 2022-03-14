【藝人養生】劉緯民急流勇退息影成珠寶批發商 71歲養生得法3招解決夜尿問題

▲ 前麗的電視藝人劉緯民，在1985年拍畢《大千小傳》後，便離開娛樂圈，做過股票交易員、旅行社及珠寶店，急流勇退成就發展珠寶批發生意的黃金期。

人生總有許多抉擇的時候，去或留這個問題，疫情時要審視，80年代香港經濟好景的時候，也同樣需要面對。前麗的電視藝人劉緯民，在1985年拍畢《大千小傳》後，便離開娛樂圈，做過股票交易員、旅行社及珠寶店。今年71歲的他，從珠寶生意退下來雖然有點不情不願，但在疫情下，投資時間在健康，仍然非常值得。

不想人生被動

回帶看看當年劉緯民拍過的電視劇集——《天蠶變》的管中流、《大地恩情》的顧學儒、《少女慈禧》的李樂天，大家都可能記憶猶深，而1982年劉緯民更憑《陳真》一劇飾演的柳生靜雲，而榮獲《華僑晚報》十大電視明星金球獎，但為何當年劉緯民仍然要選擇急流湧退呢？

他回憶說：「有一晚拍劇拍到天昏地暗3點幾回家，然後6點又有通告，究竟瞓還是不瞓好，結果我無瞓就出現一個念頭：如果我繼續做會怎樣？我想起一些老前輩，難道老了還要依靠這行為生？我不是周潤發，電視圈不是太賺到錢。我也知道自己在娛樂圈的位置，不要自己騙自己。」

劉緯民指：「香港演員的黃金時間很短，不像外國70歲也可做主角，我不想將來老了，有得做就做，無得做就要好渺茫等電話等通告。」

於是，劉緯民拍畢《大千小傳》，便向當年麗的電視戲劇製作總監李兆熊提出解約，得到的回覆是只要不過檔其他電視台，就沒有問題。

▲ 1985年拍畢《大千小傳》，劉緯民便退出娛樂圈。（圖片：被訪者提供）

因藝人身份被不信任

離開娛樂圈，劉緯民做過股票交易員，但不成功；又因為認識何賢家族的後人，他們打算移民，因此劉緯民便接手他們的旅行社——何氏旅遊，並且仍然聘用現有員工。

今天我們常說的明星效應，但當年在劉緯民身上並不奏效：「我記得我幫一個圈內朋友出機票，將機票遞給他時，他的眼神好猶豫，覺得這張機票是否真的可以上到飛機架？他的眼神刺到我的心，對我好無信心。」

因此劉緯民離開娛樂圈後，就設法擺脫藝人的形象身份，希望別人明白他是真正想做生意，而不是玩玩下。

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越南改革開放成就珠寶生意

87年股災的時候，劉緯民去了一趟越南，認識了當地的旅遊局中人，而那時候正值越南改革開放，結果他成為第一個舉辦往越南旅遊的旅行社。「那時候，許多在美國、澳洲的越南華僑都想去越南，我又幫他們寄外匯回去，並將當地缺乏的物資如影印機、雪櫃等運去越南，因此透過辦旅行團，就做了許多貿易生意。」

劉緯民的珠寶生意，也是從與越南貿易開始。「越南人很喜歡鑽石及翡翠，雖然我唔熟，但透過珠寶朋友的介紹，便一路幫他們找原材料。」之後還發展到在柬埔寨做黃金買賣。

他也曾和朋友合資在荃灣開設珠寶店，但遇著97金融風暴。「初期開業還可以，老人家見到我還覺得有親切感，但始終門市皮費重，所以我最後都專注做批發，賣給香港的小金舖，以及與歐美及亞洲的珠寶店做生意。」

劉緯民說他做生意的黃金期，是沙士後那段日子，多數是外國的華人。因為他經常出門，很了解不同國家的品味，以及現在流行甚麼款式：「我無讀過設計，但因為接觸客人多，知道他們的要求，所以如果自己的設計會番單，就很有優越感。」

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佔中影響生意疫情前結業

這門珠寶生意，一做便做了20多年，但最終也敵不過政治環境。「佔中事件對我影響很大，因為我的show room就在銅鑼灣，加上網購，實在不知前景會怎樣。」

劉緯民在香港原本有兩個工場，僱用了20多名職員，但捱到2018年底都被迫遣散。「我一向都親力親為，譬如工場只設在香港，可以親自監督，因為聽過有內地的工場，年輕人染了金頭髮，將銼平首飾剩下來的金碎，不是收集起來，而是捽在自己的頭髮上，回家一洗就可以將金碎洗出來了。」

因此一人生意，劉緯民總要求自己量力而為，小心入貨，控制成本。「我也試過給人走數，但幸好拉上補下控制到。」雖然結業讓他避過社會運動、避過疫情，但是心態上，他還未想退下來。「如果有熟客需要找貨，我也會幫忙，只是不要做有壓力的工作。甚麼年紀做甚麼事，現在不會傾家蕩產，因為輸不起。」

在半退休的狀態下，劉緯民不會認老，但對物質就看輕。

人年紀愈大，用錢其實不多，你不會買幾百萬架車，也不會買幾十萬的手袋，反而投資在健康上最緊要。

▲ 1983年的《少女慈禧》，捧紅了飾演慈禧的劉雪華，而當年劉緯民飾演的李樂天，鍾情慈禧之餘亦扶助她奪權。（圖片：被訪者提供）

個人鍾情《少女慈禧》

息影藝人許多時候都會被問及：是否留戀娛樂圈？劉緯民的答案是：「不是不留戀，只是今天與國內相比，劇集製作認真，見到國內演員，我也不敢講自己是做戲。」

至於代表作，有人認為是《陳真》中的柳生靜雲，但原來劉緯民自己較愛《少女慈禧》的李樂天，鍾情於由劉雪華飾演的慈禧。「我記得那時候電視台大地震，人心惶惶，但仍然能夠拍出這齣有戲味的電視劇，實在不錯。」

那時候拍電視劇，沒有現在般人才濟濟。「拍劇都幾辛苦，有些地方一條草都無，只有暴曬。而且不像現在出外景好似旅行團咁，有好多工作人員。那時候攝製組得兩個人，器材又多，上山落車，我都會幫手搬器材，雖然辛苦，但大家感情很好。」

一周六天勤做運動養生

71歲的劉緯民現時156磅，他自言要減多幾磅才合標準，但見他身無贅肉，無大肚腩，原來是拜一周六天不斷健身運動的結果：「我每天起身都要半小時才可以落床，因為要做伸展運動、要盤坐，還要做埋腳底按摩。」他說男士最擔心有前列腺癌，而年紀大，小便又容易不暢順，又或者半夜要起身上廁所。「以前我一晚要去兩、三次，但現在做了運動，晚上起身去廁所少了，有時甚至無。」

他是自己看書跟著做運動，而且見到有效果。

我信中醫，所以我會拍打拉筋。年紀愈大，筋骨會縮，人身體靠血氣運行，當骨正筋柔，氣血就會流得暢順，無小毛病就不會有大毛病。

▲ 平時勤於操練，劉緯民這個彎腰觸腿的動作，對他一點難度也沒有。（圖片：被訪者提供）

劉緯民每天（除了周日休息）早上都會到會所做兩個多小時的運動，有跑步機、帶氧運動，也有伸展運動。「好像我會腳踭離地，然後將手伸直，前後搖擺，4分鐘可以做200下，不單對肺部有益，而且對腎功能亦好。」

他相信人衰老由腳開始，所以就算疫下不能到健身室，在家裏樓下公園走1小時也是好的：「唔做唔舒服，好彩我少痛症，無膝頭痛，上樓梯幾十級也不會氣喘。」證明勤有功。

記者：何小雲