【舒緩喉痛】染疫後喉嚨痛如刀割 營養師推薦10款簡單食材紓緩痛症
保健美顏 13:52 2022/03/11
Omicron病毒令不少市民在染疫後，不論檢測結果為陰性或確診，都會出現喉嚨痛症狀，甚至反映痛到似吞刀片。病徵伴隨咳、有痰及疼痛時，實在寢食難安。營養師李杏榆（Annie）在個人fb專頁分享10種有助舒緩喉嚨痛食物，適合患病人士在喉嚨痛時進食，舒緩痛症。推介食材作為輔助作用，Annie強調最重要還是多喝水及休息。
1. 蜂蜜
- 潤喉、抗氧化、抗菌抗炎作用
- 最好買 Raw Honey (生蜂蜜)。因為沒有經過加熱和加工，營養價值會比Pure Honey (純蜂蜜) 高。
- 蜜糖可加溫水或凍水飲用，但避免用熱水。
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2. 羅漢果
- 潤喉、舒緩咳嗽作用；建議長備自家製羅漢果水。
- 可以加陳皮、無花果乾及雪梨一齊煲，效果也很好。
3. 乳酪
- 研究發現染疫後腸道益菌群會改變或減少；而乳酪含有益生菌，有助平衡腸道健康。
- 乳酪中Greek Yogurt (希臘乳酪) 較有益，有特別標明含有 Live Culture (活性益生菌) 就更佳。
4. 薑黃
- 抗氧化、抗炎作用
- 喉嚨痛時不宜用薑黃煮咖哩或炒飯，建議可以加入牛奶或豆漿內食用。
5. 蒸水蛋
- 雞蛋有身體所需的必需胺基酸，有助身體製造白血球和各種免疫球蛋白。
- 蒸水蛋比炒蛋和烚蛋更易吞嚥；也可做成燉蛋、燉蛋白，凍食效果也不錯。
6. 三文魚
- 含有Omega-3(奧米加三脂肪酸)，平衡好壞膽固醇、幫助維持心血管健康、有抗炎作用。
- 可以先煎香三文魚，再去骨將魚肉碾碎，加入粟米或南瓜粥內。
7. 洋蔥
- 含有營養素硫，有助化痰、促進上呼吸道健康。
- 洋蔥加肉碎煮成雜菜湯最好；或可吃生洋蔥人士，推介加點醬油和芝麻做成開胃的涼拌洋蔥。
8. 白蘿蔔
- 含有抗氧化成份，具抗炎、抗菌作用。
- 推介煮成白蘿蔔紫菜味噌湯，可以加肉變得鮮甜，或不加肉做成素湯亦可。
9. 洋甘菊茶
10. 薄荷茶
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內容獲「營養師 Annie Lee 李杏榆」授權轉載。
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責任編輯：羅嘉欣