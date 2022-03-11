【全民居家煮嘢食】肥媽教煮抗疫餐電飯煲鹽焗雞　同場加映疫下儲糧保存大法

▲ 肥媽Maria Cordero教觀眾眾煮抗疫餐。

由肥媽Maria Cordero和陸浩明（6號）主持、一連十五集的無綫綜藝節目《煮．野食》，下周一（14日）晚10點半將播出最後一集。由於節目反應和收視理想，肥媽早前露口風表示想「添食」拍第二輯。

據知由於有見目前疫情嚴重，市民為配合抗疫亦多數留家工作及解決一日三餐，加上食材不時驚現短缺情況，令無論「經驗級」或是「新手級」煮婦面對煮食問題均大感頭痛！

▲ 今次除咗有快靚正電飯煲美食教學。

肥媽繼續展廚藝

為幫助大眾解決「一日煮足三餐」的難題，TVB總經理（節目內容營運）曾志偉拍板《煮．野食》立即添食，攝製隊更會由野外移師肥媽屋企，拍攝居家版煮食系列《全民居家煮嘢食》。

肥媽在添食版中除了繼續大展廚藝，更會教大家以最易最快的方法，煮出電飯煲版美食；其中一味「鹽焗雞」、就連食慣美食的6號亦感嘆不已：「鹽焗雞廿零分鐘做到喎？！仲要拍得住大酒樓質素，真係好犀利。」

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傳授食物保存大法

6號又指除了電飯煲版美食，肥媽亦會教大家如何將罐頭變鳳凰：「第一集嗰味罐頭餸已經好勁，肥媽用罐頭吞拿魚，加埋薯仔整咗個煎餅，估唔到咁簡單嘅材料，可以整到咁好味，咁當然阿媽梗係有秘技架喇。」

除了「教煮」，肥媽更會傳授食物及儲糧保存大法，例如採購了一星期的食材份量後，何收藏及擺放食物才最耐放及最慳位。

▲ 仲有罐頭變身大法。

6號笑謂：「阿媽今次會畀好多Idea大家，等大家抗疫下廚時冇咁悶，除咗中菜，阿媽仲會教大家煮吓其他地方嘅嘢食，唔使好似我咁日日都番茄炒蛋，雖然都係好好味。」

為了增加趣味性，據知製作組除了會走訪肥媽後花園探討及試食各式各樣新鮮食材外，更會在肥媽的雪櫃中發掘驚喜食材，萬勿錯過。

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