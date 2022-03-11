【身心抗疫】抗疫疲勞接收壞消息現情緒問題　顧紀筠：生活態度如常保持幽默感

▲ 有人在抗疫期間接收大量壞消息出現情緒問題，顧紀筠建議要注意身心齊抗疫。

抗疫期間，海量資訊滿天飛，傳來傳去，真真假假。如何識別病徵？如何測試？如何服藥？該做的，相信大家都做了，結果仍是無可避免地中招。

居於加拿大的親戚和朋友早就說，當地人已把Omicron視為普通流感，中了就吃藥、喝水、睡覺休息，還有更甚的做法，知道誰染上了，統統跑到其家中，為求一染，早日康復。聽起來荒謬，實則在無法再控制的情況下，這也是無可奈何的做法。

反而，聽外國從事醫學研究的朋友說，真正需要關注的，是未來一種新的變種病毒，對身體的有害性如Delta，但感染能力就似Omicron，假如這個正在醞釀的病毒來襲，恐怕大家更寢食難安。

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某程度，我們已經習慣了壞消息，一切往負面去想？身體不病，心靈也會有情緒問題。還是那句老掉牙的話：「盡人事，聽天命」，專家都未能搞掂的事（有時專家講的也有點不切實際），我們又能如何倖免？﹗

為了保持精神狀態良好，希望大家嚴格注重衞生，在保健之餘，也要積極面對現實，生活態度如常，不憤怒、不怠慢，能夠保持一些幽默感最好。

人家不就說，抗疫在家，夫妻未病先吵架。囚困於同一空間，滿眼都是對方的行為舉止，不順眼就批評、指指點點，可能捱過了病，夫妻關係卻「毒發身亡。」

全文刊於《經濟日報》，原題為「身心同抗病」

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撰文 : 顧紀筠