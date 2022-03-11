【中風危機】男子運動後手腳無力誤以為中風 醫生教分辨中風和頸椎神經病變

承接上回講到如何分辨面癱與中風，今次繼續解說些或被混淆的情況，例如有時身體出現一些症狀，如手部麻痺無力、行動不便，大家即時的聯想是否腦有事或中風呢？但其實出問題的未必一定是大腦，也可能頸椎出現病變，因為控制手腳的神經由大腦出來，向頸椎、胸椎到脊椎伸延，故此頸椎出現病變亦可導致手腳協調異常的情況。

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一般來說，若由腦部病變而引起的手腳協調問題，腦部通常也會有相應的病徵，如頭痛、頭暈、視力模糊及說話有問題等等，無論是中風還是腫瘤，頭部總有些蛛絲馬迹讓腦科醫生察悉，而這些問題往往會對神經造成擠壓和損害，引起手腳無力、麻痺及僵硬。這時醫生除了臨床檢查外，也會安排腦掃描以找出問題的根源。

假如問題是由頸椎病變引起，即不涉及腦部，因此不會有腦部病症，視力及說話等功能應正常如昔。頸部可能會有一些症狀，並影響手與腳，手部位置可能麻痺及無力，醫生檢查時可能會發現一些不正常的神經反射，顯示頸椎神經受壓。

嚴重時腳亦會出現相應症狀，影響到雙腳走路和行動，並可能較易有抽筋、肌肉張力異常，走路時也容易摔倒。

由於病人的腦功能正常，所以他們都認知明白自己出現不妥，加上醫生安排適當的檢查，便能清楚頸椎是否有病變。涉及神經組織的檢查，以磁力共振掃描能提供最清晰的影像。

最近有一名病人在運動後傷到頸部，即使未有引起劇烈症狀，但隨後手腳無力、走路困難，右手連筷子也拿不住。縱使沒有頭痛或神智問題，他亦以為自己中風，而替他檢查時，在磁力共振影像中發現頸椎有椎間盤突出，神經受壓而產生各種症狀，後來安排病人接受手術，翌日已經可以下床及正常行走。

我在此提醒大家，涉及頸椎或其他椎骨的神經病變，都必須要及早處理，避免脊髓神經受永久性損害而引發不能逆轉的後遺症。

全文刊登《經濟日報》，原題是「如何分辨中風和頸椎神經病變？」