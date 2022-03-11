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【抗疫措施】房委會向非住宅租戶寬減租金75%為期半年　料少收約7.04億元租金

社會 14:12 2022/03/11

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（資料圖片）

房委會商業樓宇小組委員會今日（11日）通過，再度延長向房委會合資格非住宅租戶或暫准證持有人和商用車輛月租戶，提供的75%租金寬減，為期6個月，由2022年4月1日至9月30日，是次估計少收約7.04億元租金。

房委會亦通過在上述延長租金寬減期內，房委會轄下非住宅處所的合資格租戶或暫准證持有人，如須遵照政府的防疫規定或指示而關閉處所，可繼續就該段必須暫停營運的期間申請全額租金寬免。

是次延長寬減措施估計可惠及房委會轄下合共約10400個非住宅租戶或暫准證持有人，包括約2500個零售租戶或暫准證持有人、約3000個工廠大廈單位租戶或暫准證持有人、約70個廣告牌的租戶或暫准證持有人、約40份巴士車長休息室租約的租戶或暫准證持有人和約4800個停車場使用者。

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責任編輯：余思嵐

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