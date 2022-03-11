【醫者仁心】紅磡診所醫生調整應診時間　赴伊利沙伯醫院協助抗疫

▲ 紅磡一間診所醫生到伊利沙伯醫院協助抗疫。

本港疫情爆發，公立醫療體系面臨前所未見的挑戰。染疫人數急增，前線醫護壓力爆煲，而在如此危急時，有網民就發現紅磡一間診所張貼了一份調整應診時間的通告，表示該診所醫生本月逢星期四會到伊利沙伯醫院協助抗疫，獲網民大讚有醫德。

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有網民昨日在Facebook群組「全港抗疫交流分享區」發帖，上載了一張診所特別通告的照片，通告表明該診所醫生3月份逢星期四於伊利沙伯醫院協助抗疫，應診時間有所調整，提醒前來診所的人士要留意。發帖者表示，該張通告是屬於在紅磡應診的時浩文醫生醫務所，並盛讚時浩文醫生是「為數不多的仁醫」。

▲ 網民上載了一張診所特別通告的照片。（圖片來源：Facebook群組「全港抗疫交流分享區」）

帖文引起不少網民留言激讚：「Salute! 多謝時醫生」、「香港人多謝您，突然覺得世界有轉機」也有網民表示時醫生素來出名是好醫生：「時醫生喺紅磡係出晒名細心有耐性既好醫生嚟㗎！」點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣