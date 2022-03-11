【星二代】明珠台主持蘇頌輝曾堅持唔生　遇太太3年抱兩為愛女由躁底男變耐性嗲哋

▲ 今年45歲的蘇頌輝，2020年與太太Sophie誕下千金Ayla。

無綫明珠台節目主持蘇頌輝（Desmond）素來官仔骨骨、溫文爾雅，他除了是《港生活．港享受》（Dolce Vita）長達14季的主持外，更身兼禮儀學校的老闆。而回到家裏，他就換上另一個身份--二十四孝好丈夫和好爸爸。曾堅持「唔會生」的他，遇上太太後反而揚言要生夠6個，大女Ayla更徹底改變了他的躁底性格，學懂不做一位只會say「Don't」的爸爸。

▲ 今年45歲的蘇頌輝，2020年與太太Sophie誕下千金Ayla。（受訪者提供）

一個幸福家庭，總要由一段美好的愛情故事開始，但蘇頌輝與圈外太太林藹兒（Sophie）的故事，就來得有點曲折。兩人於2017年經朋友介紹下認識，當時Desmond已單身一段時間，眼見面前這位溫婉斯文的可人兒，難不傾心，很快便發展起來。可惜，在弟弟結婚的大喜日子裏，他卻收到一通電話。

她說考慮過我們年紀有段距離，人生經驗有點不同，不能繼續跟我發展了。那刻當然非常傷心，但我直覺和這女生的故事是未完。」皇天不負有心人，幾星期後他和太太都發現自己餘情未了，嘗試再給大家一個機會。「相處幾個月後其實我已認定對方，早已買下戒指預備旅行時求婚，她亦一口應承。

2019年5月兩人於泰國布吉舉行婚禮，8月在香港擺婚宴，當時Desmond已說太太Sophie喜歡小朋友，揚言要生夠6個，結果未夠一年就造人成功，宣布升呢做準父母。

因愛妻樂做爸爸

其實在未認識太太前，我雖然很喜歡小孩，但我堅持唔會生。因為與拍拖多年的前度女友有共識，不打算要BB。但太太是一位幼兒園老師，自不然想生兒育女。所以當下我跟自己說，不能再硬頸固執了，遇到這位好女仔，應好好珍惜，難道要為這原因放棄一段終身關係？

雖然太太因工作每日要面對數以十計的小孩，但他不諱言照顧初生嬰兒始終有所不同。

「她性格夠冷靜，就算出現問題也不會雞手鴨腳，讓我很安心。相反會騰雞及緊張的人是我，幸而身邊大部分朋友已是爸媽級，會跟我分享育兒經。加上爸爸及哥哥是醫生，雖然非兒科，但基礎醫學知識也有。再者我家中常備一本過千頁的育兒天書，由如何幫BB着衫、餵奶都會教，每有問題就去翻查下參考。」

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他亦笑言每個階段的幼兒照顧方法都不同，各有難度。他說︰

「普遍會覺得BB出世頭一個月是最多甩漏，但有陪月姐姐幫忙的確是枝強心針。我和太太都想學湊BB，所以沒請24小時陪月，惟有把握朝早時間偷師，晚上就自己實戰，遇上不明白的地方翌日再問。反而第二、三個月更辛苦，完全要靠自己。」

親力親為學湊女

縱使四大長老亦樂意幫手湊孫，不過Desmond與太太屬於Hands-on型，請工人姐姐也只負責家頭細務，餵奶、換片、沖涼必定要親力親為。

「我和太太會當湊女時遇到的困難是個遊戲，例如夜晚換片，就好像F1方程式賽事中，賽車入維修站輪胎一樣。我們換片時就會迅即啟動這『F1 Mode』，10秒內幫囡囡換好片，才不影響她睡覺。」

▲ 他認為教小朋友不應常說「不」，一來會令他們怕事，二來是對所有事物也會抱負面心態。 （受訪者提供）

他亦慶幸在湊女方面，與太太的大方向基本一致，只求女兒能健康快樂成長，但他絕對是位緊張太師。「我經常跟太太說笑，我最憎就是見到女兒跌倒，可能太太在學校裏司空見慣，會輕鬆面對。」而最近15個月大的Ayla開始學行，對他來說更是一步一驚心。

「完全是另一個挑戰！3個月前最擔心是她生病發燒，到七、八個月開始學爬，跟少一眼也不行，但現在學行她會突然仆親，又會隨手放東西入口，簡直是跟少四分一眼也不行。」

少說不准學會解釋

Desmond亦指這階段的小朋友開始懂性，會挑戰大人的底綫，愈叫她別做的就偏要做，但許多時家長會立即叫停，甚至破口大罵不准這樣、不准那樣，他認為這方法只會帶來反效果，令小朋友哭哭啼啼，大人又勞氣。他反而從太太身上學識一種較開放的教法，就是要Acknowledge（承認）及Explain（解釋）。

例如女兒在開飯前去拿書看，別第一時間說Don't，可以試試這樣說：『我知道你現在想看這本書，但你馬上就要吃飯了，我們亦準備好給你洗手，所以先去吃飯，隨後再回來看書吧。』在我未生小朋友前，一定會覺得這想法很黐綫，1歲小朋友怎會聽你這套？但原來真的可行，你要先acknowledge她的感覺，她就會聽你話，但同時要經常提自己不要說Don't，也是一大挑戰。​​​​​​​

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為心肝椗改變性格

而女兒的來臨，亦改變了Desmond的人生。

「我貪玩教了她一個小把戲，抱住她時說『嗲嗲』，她立即會將頭挨落我心口嗲我，有時更會發出嗲聲，非常得意，頓時溶化了我的心。未當爸爸前，我份人很急躁，極易發脾氣。但女兒出世後，我發現原來脾氣、耐性是可以控制和培養，有時明知趕時間要出門工作，但女兒突如其來的一篤屎，你就會遲到，但沒可能罵她，我亦很proud of自己這15個月來沒向她發過一次脾氣。」

今年夏天，蘇家亦即將會迎來第二位寶貝，算是努力實踐「6孩大計」吧？「哈哈，那計劃當然是說笑！生第二胎是想為Ayla添個伴，我跟太太說打鐵要趁熱，我也40多歲了，未必有精力將這事拉得太長，幾年後我亦忘了怎樣照顧初生BB，到時又要重新學過會很難。加上香港居住環境有限，生太多未必有充裕空間讓他們成長，兩個已經是很好的number，順其自然吧！」

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棄Banker入娛樂圈 創業開禮儀學校做司儀

畢業於美國名校普林斯頓大學的Desmond，父親是糖尿科醫生蘇沛霖，媽媽是信和前商場推廣總經理蘇蔡潔蓮。他完成學位後曾經在花旗銀行任職Private Banker，但於2018年毅然放棄高薪厚職加入TVB，主要在明珠台任節目主持。

以前訪問時我會答是有興趣，但現在問我，我會認為是任性加上想試試做非傳統的事。當時後生，對事業沒有太大滿足感及熱情，但又未至於討厭，就決定explore娛樂圈。

年少總會輕狂，他於同年創立了禮儀顧問公司，再加上其他司儀工作，三方同步發展。

「幸好工作時間可以自己安排，基本上早上太太上班，我就負責湊女，下晝她回來就輪到我出去，互相接力。」

他亦笑言疫情下大部分工作停頓，反而是個小確幸，讓他有多些時間照顧懷孕太太及女兒，但疫情完結後則要努力工作，賺奶粉錢迎接家中新成員。

記者：黃依情