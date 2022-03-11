【社區支援】房協1200萬推4項社區支援措施　免費派5萬個抗疫包

▲ 房協推出一系列社區支援措施。（房協圖片）

房協宣布推出社區支援計劃，房協主席陳家樂指，希望透過一系列行動，為有困難的租戶提供財政支援、創造短期就業機會，緩解有逼切需要人士的燃眉之急。

房協已預留1,200萬元推行社區支援措施，包括:

於下星期陸續向轄下的屋邨及長者房屋租戶、街市商戶、前線清潔及保安人員、 地盤工友、房協員工等免費派發5萬份抗疫包，當中包括快速抗原測試套裝、口罩、消毒搓手液及維他命C沖劑。

捐出50萬元予5間食物銀行及慈善團體。另外，撥出不少於50萬元為有經濟困難的房協屋邨租戶提供財政支援。

即時創造短期職位，負責協助派發抗疫包、於房協轄下商場及街市提供客戶服務等。

組成義工服務隊，一連3個星期透過電話主動關心轄下屋邨的長者及居民。

除了上述措施，房協早前已宣布推出第六輪商戶租金寬減措施。

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責任編輯：陳梓蔚