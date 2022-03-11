【育兒心得】Patrick Sir夫婦BLW育兒法　放手讓兒子探索環境自我進食

▲ Patrick Sir夫婦以外國育兒法育兒。

藝人林溥來（Patrick Sir）與太太關宛珊育有即將11個月大的兒子Preemo，Patrick Sir日前將兒子在千呎私人花園學行的片段放上網，短片中的Preemo分別由爸爸、媽媽從後扶實，赤腳的他起初笑得好開心，但之後就開始怕怕，苦口苦面，然後面容扭曲，繼而爆喊，不過Patrick Sir跟太太沒有讓兒子放棄，Preemo由2月26日開始練習，到3月4日著鞋試行，怎料Preemo突然腳軟，非常搞笑，直到3月6日Preemo已經可以赤腳行完全程，而且沒有喊，獲爸爸大讚叻仔！

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對於堅持讓仔仔赤腳行草地，關宛珊接受了Topick記者的訪問，原來這是外國育兒方法的一種，放手讓BB自己去探索刺激感官：

因為我哋成日睇啲外國嘅片，見啲BB都成日赤腳行草地，行沙灘，接觸天然環境，同埋冇咁保護性，所以我哋覺得Preemo都就快11個月大，都想俾佢接觸多啲唔同嘅嘢，見佢ready就俾佢試，行草地都係sensory play（感官遊戲）嘅一種。我自己都有整sensory bottle（感官瓶）同埋畀佢食嘢行BLW（BB主導式飲食法），都係刺激感官嘅一種。

雖然Preemo初期爆喊，但都沒有令關宛珊與Patrick Sir放棄讓兒子練習的念頭，他們都希望籍此訓練兒子面對困難時，不會輕易放棄，關宛珊說：



最重要係，唔使因為見到BB一開始害怕，又或者唔需要驚佢俾草拮到唔舒服，就選擇俾佢放棄嘗試，藉此建立佢面對困難唔好咁容易放棄嘅態度。

事實上Preemo現在已經習慣了赤腳在草地行，還會追住愛犬及坐在草地上玩耍。

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港媽開始接受BLW育兒方式

關宛珊提到的BLW（Baby Led Weaning）BB主導式飲食法，在歐美國家非常流行，而近年都多了港媽奉行這種育兒方式，BLW是讓BB主導選擇他喜歡的食物，一反家長用湯匙餵糊仔或粥仔的傳統，主張BB自己抓食物去體驗咬、吸、舔等進食過程，從而讓BB於愉快的環境下建立最適合自己的飲食習慣。而BLW亦有助他們認識不同食物的形狀、質感、口感、味道，同時訓練手部的小肌肉，強化協調性等，好處多籮籮！

在關宛珊分享兒子進食的照片中，見Preemo吃得非常開心，而碟上有菜有肉，營養豐富又色彩繽紛，可以看出媽咪相當有心思，關宛珊說：「佢係大胃王，次次都清晒」。

Patrick Sir豪宅市值逾3千萬

短片中Patrick Sir的讓兒子學行的千呎草地大花園都頗受網民曯目，Patrick Sir家住大圍壹號雲頂，市值逾3千萬，Patrick Sir經常在草地上做運動，夫妻不時會在花園吃飯，似足外國生活，有指Patrick Sir擁有千萬身家，對投資股票、基金和地產等非常有心得。

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記者:陳麗薇

