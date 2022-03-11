【學是疫學非】何沛珈棄當護士選港姐　受大台力捧演出機會不斷【多圖】

▲ 25歲何沛珈加盟《學是疫學非》，備受力捧成新一代上位小花。

第五波疫情肆虐，TVB推出抗疫節目《學是疫學非》，由「是非精」何依婷、戴祖儀、陳詩欣、張寶兒、何泳芍、陳欣茵擔任主持，近日找來《醫醫，我不想再病了》的護士「流姑娘」何沛珈加盟客串。

辭去護士入行

何沛珈（Roxanne）前名為何孟珊，於2020年參加香港小姐入行，當年競選以「逆市筍工」作招徠，以年薪過百萬、可以周遊列國、彈性上班時間、收禮物等形容吸引佳麗。

加上疫情爆發，原本為白衣天使的Roxanne辭去護士一職，毅然參選港姐。她曾在社交網站與同事穿制服合照留影，以「前世做錯事，今世做護士」形容護士職業。

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亡母鼓勵追夢

雖然落敗三甲僅以最後五強離場，但獲TVB賞識簽約成為旗下藝員，留低發展演藝事業。

她曾在《萬千星輝賀台慶2021》的「新人演員追夢」環節，講起亡母感動全場，重提當年港姐最後五強嚎哭：「喺我參選前媽媽有病，但佢叫我唔好放棄，對生命、追夢亦都係。」第一日拍劇更是母親離世的日子，難怪讓她感觸良多。

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備受大台力捧

2020年12月，Roxanne加入資訊節目《東張西望》擔任外景主持，其後有份主持抗疫節目《醫醫，我不想再病了》，早前更先後參演處境劇《愛．回家之開心速遞》、《痞子殿下》、《四十二章經》等劇集，如今又獲派加盟《學是疫學非》，看來備受力捧成為新一代花旦！

不過，在《醫醫，我不想再病了》和《四十二章經》中，她同樣做回老本行擔任護士角色，似乎仍未能擺脫形象。

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處女下海任主持

Roxanne初任「東張女神」時，試過發生蝦碌事件。首個處女任務為介紹盆菜，可能未習慣主持工作，她竟背住鏡頭試食「三姐」蕭秀香的秘製豬腳筋。

而去年初疫情關係，她被派到紅磡區做街訪，新任主持來說整體表現不俗，但當訪問到一位伯伯曾光顧多人確診過的粥店，她即時嚇到彈開。