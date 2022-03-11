新冠疫苗有效率越高保護力越強 家長應慎選疫苗 及早讓子女接種
第5波疫情爆發 未接種疫苗兒童入院及重症風險高
第5波疫情在社區迅速蔓延，根據醫管局數據，截至2月底已錄得逾1500宗11歲或以下的兒童感染的入院個案，更有數名兒童不幸在感染後死亡。Omicron的傳染力以及兒童感染後的影響不容忽視，參考2021年12月英國確診數據，Omicron在當地肆虐，5-11歲未接種疫苗兒童的感染率，高踞各年齡組別之首。另外，美國疾控中心研究顯示，未接種疫苗兒童確診後需入院的比率，較完成接種mRNA疫苗兒童高10倍，1/3因新冠肺炎入院而無接種疫苗的兒童需接受深切治療。
兒童感染康復後或出現「長新冠」甚至器官衰竭
即使康復後，不少兒童出現俗稱「長新冠」的新冠肺炎後遺症，例如胸痛及心悸、記憶力和注意力出現問題等。根據以色列數據，逾1成兒童在感染後出現「長新冠」徵狀，部份更持續達6個月。此外，兒童感染新冠肺炎後，有機會出現兒童多系統炎症綜合症 (MIS-C)，可導致心臟、肺、腎、大腦和眼睛等多個器官發炎，甚至衰竭，絕不容忽視。
復課或爆發另一波疫情
政府特別安排全港學校於3、4月提早放暑假，但若然在復課前未能推高學童接種率，或會引發大規模爆發風險。參考美國數據，當地在今年一月全面復課，適逢正爆發Omicron疫情，在全國累計逾1,250萬宗兒童感染個案中，逾三分一，即460萬宗個案是在一月初Omicron在當地擴散後才確診，更曾於一周內新增115萬宗兒童感染個案。然而，當地5-11歲兒童組別僅四分一完成接種疫苗。
家長應慎選疫苗及早讓子女接種 疫苗有效率越高，保護力越強
為保護子女，家長應慎選疫苗，及早讓子女接種；一般來說，疫苗有效率越高，保護力越強。香港大學最近進行了首個針對香港已接種新冠疫苗青少年的研究，數據顯示兩種疫苗接種兩劑後均可引發抗體反應及T細胞反應；而且接種後出現的不良反應大多為輕微。
本港專家認為，兩種疫苗均能減少重症和死亡，復星/BioNTech mRNA疫苗或能提供對Omicron的額外保護力，故此，在應對Omicron於社區廣泛傳播，以及復課後可能出現的大爆發尤其重要。另外，美國研究亦顯示，接種復星/BioNTech mRNA疫苗有效預防感染後入住深切治療部。
全球已接種逾億劑疫苗 兩款疫苗安全有效 接種後副作用僅屬輕微
現時美國已有960萬5-11歲兒童完成接種至少1劑復星/BioNTech mRNA疫苗、72%新加坡的5-11歲兒童已接種首劑復星/BioNTech mRNA疫苗；中國內地亦已為3至17歲兒童及青少年接種超過一億劑科興滅活疫苗。
部分家長擔心兒童接種復星/BioNTech mRNA疫苗後或出現心肌炎等副作用，其實出現相關個案十分罕見。根據美國疾控中心數據顯示，5-11歲兒童接種復星/BioNTech mRNA疫苗後，出現心肌炎比率為0.00043%，僅為12-15歲的十分之一。常見接種後副作用為注射部位疼痛、疲倦、頭痛等，多喝水及休息可舒緩減退徵狀。
另外，香港專家已作出相應建議，兒童於大腿以肌肉注射方式接種復星/BioNTech mRNA疫苗，第二劑相距至少8星期。至於曾接種兩劑滅活疫苗的12至17歲青少年，專家建議於接種第二劑後三個月盡快接種滅活或復星/BioNTech mRNA疫苗為第三劑。已接種兩劑復星/BioNTech mRNA疫苗的青少年，專家建議他們於接種第二劑的五個月後，接種復星/BioNTech mRNA疫苗為第三劑。
家長可為兒童預約到兒童社區疫苗接種中心等進行接種，另外，政府亦會為學校提供特別預約，家長可向學校查詢。家長應充分了解疫苗安全性及有效率，慎選可對抗Omicron及預防復課後感染的疫苗，及早為兒童接種。
資訊由醫生提供，復星醫藥支持