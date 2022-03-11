新冠疫苗有效率越高保護力越強　家長應慎選疫苗　及早讓子女接種

第5波疫情爆發 未接種疫苗兒童入院及重症風險高



第5波疫情在社區迅速蔓延，根據醫管局數據，截至2月底已錄得逾1500宗11歲或以下的兒童感染的入院個案，更有數名兒童不幸在感染後死亡。Omicron的傳染力以及兒童感染後的影響不容忽視，參考2021年12月英國確診數據，Omicron在當地肆虐，5-11歲未接種疫苗兒童的感染率，高踞各年齡組別之首。另外，美國疾控中心研究顯示，未接種疫苗兒童確診後需入院的比率，較完成接種mRNA疫苗兒童高10倍，1/3因新冠肺炎入院而無接種疫苗的兒童需接受深切治療。



兒童感染康復後或出現「長新冠」甚至器官衰竭



即使康復後，不少兒童出現俗稱「長新冠」的新冠肺炎後遺症，例如胸痛及心悸、記憶力和注意力出現問題等。根據以色列數據，逾1成兒童在感染後出現「長新冠」徵狀，部份更持續達6個月。此外，兒童感染新冠肺炎後，有機會出現兒童多系統炎症綜合症 (MIS-C)，可導致心臟、肺、腎、大腦和眼睛等多個器官發炎，甚至衰竭，絕不容忽視。



復課或爆發另一波疫情



政府特別安排全港學校於3、4月提早放暑假，但若然在復課前未能推高學童接種率，或會引發大規模爆發風險。參考美國數據，當地在今年一月全面復課，適逢正爆發Omicron疫情，在全國累計逾1,250萬宗兒童感染個案中，逾三分一，即460萬宗個案是在一月初Omicron在當地擴散後才確診，更曾於一周內新增115萬宗兒童感染個案。然而，當地5-11歲兒童組別僅四分一完成接種疫苗。



家長應慎選疫苗及早讓子女接種 疫苗有效率越高，保護力越強



為保護子女，家長應慎選疫苗，及早讓子女接種；一般來說，疫苗有效率越高，保護力越強。香港大學最近進行了首個針對香港已接種新冠疫苗青少年的研究，數據顯示兩種疫苗接種兩劑後均可引發抗體反應及T細胞反應；而且接種後出現的不良反應大多為輕微。



本港專家認為，兩種疫苗均能減少重症和死亡，復星/BioNTech mRNA疫苗或能提供對Omicron的額外保護力，故此，在應對Omicron於社區廣泛傳播，以及復課後可能出現的大爆發尤其重要。另外，美國研究亦顯示，接種復星/BioNTech mRNA疫苗有效預防感染後入住深切治療部。



全球已接種逾億劑疫苗 兩款疫苗安全有效 接種後副作用僅屬輕微



現時美國已有960萬5-11歲兒童完成接種至少1劑復星/BioNTech mRNA疫苗、72%新加坡的5-11歲兒童已接種首劑復星/BioNTech mRNA疫苗；中國內地亦已為3至17歲兒童及青少年接種超過一億劑科興滅活疫苗。



部分家長擔心兒童接種復星/BioNTech mRNA疫苗後或出現心肌炎等副作用，其實出現相關個案十分罕見。根據美國疾控中心數據顯示，5-11歲兒童接種復星/BioNTech mRNA疫苗後，出現心肌炎比率為0.00043%，僅為12-15歲的十分之一。常見接種後副作用為注射部位疼痛、疲倦、頭痛等，多喝水及休息可舒緩減退徵狀。



另外，香港專家已作出相應建議，兒童於大腿以肌肉注射方式接種復星/BioNTech mRNA疫苗，第二劑相距至少8星期。至於曾接種兩劑滅活疫苗的12至17歲青少年，專家建議於接種第二劑後三個月盡快接種滅活或復星/BioNTech mRNA疫苗為第三劑。已接種兩劑復星/BioNTech mRNA疫苗的青少年，專家建議他們於接種第二劑的五個月後，接種復星/BioNTech mRNA疫苗為第三劑。



家長可為兒童預約到兒童社區疫苗接種中心等進行接種，另外，政府亦會為學校提供特別預約，家長可向學校查詢。家長應充分了解疫苗安全性及有效率，慎選可對抗Omicron及預防復課後感染的疫苗，及早為兒童接種。

▲ 兒科專科醫生陳德仁醫生呼籲家長切勿輕視兒童感染後患重症及死亡風險，應慎選疫苗，盡早讓子女接種。

資訊由醫生提供，復星醫藥支持