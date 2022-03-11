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【隔離設施】確診者欲到隔離設施可聯絡消防處　大多會被送往方艙醫院【附聯絡方式】　

社會 14:32 2022/03/11

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有需要到隔離設施確診者可聯絡消防處，大多會被送往方艙醫院

本港第五波疫情未止，消防處今（11日）表示，有需要到社區隔離設施的確診市民，可透過處方3個平台提供8項個人資料，消防處會盡快聯絡相關人士，並會優先安排送往社區隔離設施進行隔離，並指以目前社區隔離設施的使用率而言，大部分確診者會被送往方艙社區隔離設施。

有關人士需要提供姓名、年齡、證件號碼、住址及檢測陽性日期等8項資料，透過以下方式聯絡消防處：

  • 發送電郵到fsd_cif@hkfsd.gov.hk
  • 透過WhatsApp聯絡52331833
  • 透過微信聯絡帳號fsd_cif

消防處表示，希望市民配合政府的隔離安排，因隔離目的是希望確診患者盡快到隔離設施，避免身邊的人受到感染，及減低社區傳播的機會。

【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法　專家教3招紓緩染疫精神壓力

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責任編輯：鄧凱文

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