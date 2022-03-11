【齊心抗疫】學生確診遠至竹篙灣也送上關愛疫情包 啟思校長：用遙距方法給小朋友愛護

▲ 抗疫包內的物資不是最重要，反而是校長、老師的幾句關懷、問候，才是最窩心的治療方法。

疫情困境之下，除了醫護人員之外，教育工作者也一樣有一顆視自己學生如親子女的父母心，即使因為停止面授而不能在校園內與學生相見，但一樣如同大家庭一樣，緊密的溝通、關懷，互相照應。

我認識這幼稚園大家庭，不單與所有家長連繫著，留意著每名學生、家長的健康情況，而當有學生確診，不論在醫院、竹篙灣或隔離的住所，都會派人送上關愛疫情包，對小朋友而言，抗疫包內的物資不是最重要，反而是校長、老師的幾句關懷、問候，才是最窩心的治療方法。

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隨著農曆年後疫情急速惡化，確診新冠的人數及涉及的範圍都不斷擴大，可謂「梗有一個喺左近」，而身為家長每當聽到小朋友確診，難免都會感到徬徨無助，我講這幼稚園就一早已關注到家長的感受，幼稚園給家長的通告，不單是小朋友的網課學習安排，或學習進度等等，而且特別針對家長而設計的疫情下應注意事項，包括：替小朋友選擇接種疫苗的貼士、疫情下如何照顧自己及小朋友的身體及心理健康，甚至是照顧感染新冠病毒兒童的8大注意事項、親子防疫策略等等，即使小朋友不能回幼稚園，也一樣感受到幼稚園的關顧及細心。

這間就是啟思幼稚園，校務主管歐鳳珊、教務主管馮慧敏說：「由於各校都有小朋友或家長等出現確診，幼稚園上下都十分擔心，可做的就是送上抗疫包，為他們打氣，祝福確診的小朋友及家長早日康復，可復課後再次回校上學。」小朋友收到抗疫包，最開心是幼稚園熊仔，還有校長、班主任的打氣慰問短片，及校長的慰問信。

馮校長說：「我們與家長都人同此心，為人父母最大的心願莫過於子女可以平安快樂地成長。小朋友未能回校上課，但我們仍然希望可以好好保護幼兒，用遙距的方法給小朋友足夠的愛護，一同對抗疫情。」

教育界尤其是幼稚園教育，學習知識是非常重要，但幼兒階段學懂怎樣去愛人和被愛，可能是對一個人一生的祝福。

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