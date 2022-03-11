【第五波疫情】聶德權視察香港紗廠社區疫苗接種中心　稱運作暢順

▲ （公務員事務局局長聶德權fb圖片）

公務員事務局局長聶德權今日（11日）表示，與馮氏集團副主席馮國綸和馮氏置業董事總經理李馮姵潔視察香港紗廠社區疫苗接種中心情況，中心運作暢順，每天可接種超過二千劑疫苗，除預約接種外，亦會派發「即日籌」。

聶德權在社交網站指，香港紗廠社區疫苗接種中心地點方便，環境舒適，希望能便利九龍西和新界西市民，也希望學校及地區團體善用中心，是政府第二個專為3至17歲兒童、青少年，以及60歲或以上長者而設，提供科興接種，感謝馮氏集團免費提供場地，促使這個接種中心於短時間內快速設立，令更多人能夠盡早獲得疫苗的保護。

現時共有3個特別為長幼而設接種科興的疫苗接種中心，第一個是香港中央圖書館社區疫苗接種中心，第三個就是今日開始運作的創紀之城5期社區疫苗接種中心。另外有四個接種中心專為5歲至11歲兒童接種復必泰疫苗。

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責任編輯：余思嵐