【醫生爸爸】不忍家長徬徨無助為染疫兒童面診　3孩醫生爸獲封仁醫︰幫人好緊要

▲ 港怡醫院兒科專科醫生沈澤安毋懼染疫風險，願意為確診兒童面診。

第五波疫情下出現不少兒童確診個案，不過公立醫院不勝負荷，大部分私家醫院及診所又不為染疫病人診症，面對孩子高燒不退，家長徬徨無助。港怡醫院兒科專科醫生沈澤安卻毋懼染疫風險，願意為確診兒童面診，身為3個兒子的爸爸，他更明白父母在疫情下的憂慮，本著「幫人好緊要」的使命為家長解困。

兒科專科醫生沈澤安整天都忙於應診，直至昨晚（10日）近7時趁著空檔接受TOPick訪問。沈醫生謙稱能為確診兒童診症，絕對歸功於整個團隊的努力，「我唔驚，姑娘都怕啦！」因此沈醫生找來一班他形容為「好癲」的醫護，最終由兒科專科及急症室醫護組成20多人團隊，為確診病人服務。他表示︰

見到啲媽媽好慘，於是試下搵醫生護士組成團隊，要湊夠腳先可以實行。

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慘見確診兒童不停嘔吐

醫者父母心，沈醫生看到一眾父母的需要，團隊在3月初開始為確診病人面診。他指自己已接種第3劑新冠疫苗，加上醫院有負壓病房，診症時前面也有通風系統，不擔心在應診時受到感染。只是疫情來勢洶洶，團隊中的醫護相繼染疫，但無阻他們為確診病人醫治的決心。沈醫生指出︰

我們醫院在南區，但來自粉嶺、屯門、元朗的小朋友也來求醫……

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據沈醫生所知九龍和新界區較少醫生肯為確診病人面診，而他堅持面對面診症的重要性。以小朋友發燒為例，發燒原因有很多，可能因尿道炎、玫瑰疹、腺病毒、疱疹病毒等而起，要透過面診才能斷症。他留意到確診兒童除了發燒外，還不停嘔吐，如果小朋友缺水情況會更差，可能引發心跳加速，嚴重的需入院吊鹽水。

醫生爸爸為病患減親子時光

沈醫生育有3名兒子，分別8歲、6歲和2歲，他坦言「我會擔心傳染俾啲仔」，幸太太諒解他的工作，從不反對他為確診兒童診治。疫情下醫院工作忙碌，沈醫生每天一早回醫院巡房，之後除了為確診兒童診治外，還要處理其他患病兒童的個案，如初生嬰兒、濕疹小朋友。他近來都早出晚歸，說道「已經兩日無見過啲仔」，因他連續兩日深夜12時半才離開醫院。

每當從醫院工作後回家，沈醫生都會9秒9衝入洗手間，脫下口罩、洗手、沖涼。他笑說2歲的幼子未來得及奔向他，已被兩個哥哥抱走，他們明白要等待爸爸消毒，才能接觸他們。雖然為了病患少了親子時間，但他覺得疫症當前救人要緊︰

幫人好緊要，我哋盡量睇！我都好欣賞急症室同事睇確診大人，我就睇小朋友，大家分工合作。

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記者︰駱秀玲