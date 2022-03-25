第一屆東華三院文頴怡中華文創設計奬公布6份獲獎作品

近日，《第一屆東華三院文頴怡中華文創設計奬》獲獎結果公布。經過9個多月的角逐，共有6份獲獎作品脫穎而出，包括冠軍獎1名、亞軍獎同分2名、季軍獎1名及優異獎2名。



據主辦機構東華三院介紹，今次文頴怡奬是第一屆舉辦，目標是為了支持本地青年文創發展，並以「灣仔洪聖廟」為主題，徵集了多份文創產品。經過初賽、決賽面試多輪評審後，東華三院早前終於公布比賽結果，由李詩韻與王雪瑩創作的「洪聖花紙」作品，充分展現了傳統文化與現代創意的結合和傳承，獲得評審團一致的肯定，奪得比賽冠軍（全部得獎隊伍名單見附表）。



專業評審列陣 冀助優秀作品落地



今次評審團成員包括東華三院辛丑年董事局主席譚鎮國先生、東華三院庚子年董事局主席暨獎項捐款人文頴怡小姐、東華三院行政總監蘇祐安先生、時任非物質文化遺產辦事處總監梁潔玲女士、藝術家黃鼎豐先生及道風山基督教叢林藝術統籌林斷山明先生。既集結了主辦機構東華的代表，又加入了非物質文化遺產和藝術界的代表，大大提升了比賽的專業性和客觀性。



近年受新冠肺炎疫情影響，文創產業是其中一個首當其衝的行業，大多數的文化表演和創意藝術展覽都紛紛延期或取消，今次文頴怡奬原訂的頒獎禮和作品展覽也不能倖免。東華主席譚鎮國勉勵所有得獎者及參加者時表示：「比賽結果的公布不是這些創意和設計作品的終點，如何讓優秀的文創設計作品進行落地投產，配合市場運營實現上架成果，將是大家接下來努力的重點。」



疫情下順利舉行 發揚文創價值



獎項捐款人文頴怡則對是次比賽在疫情多次起伏中，仍然可以圓滿完成感到欣慰，並表示會繼續支持東華三院舉辦中華文創設計奬，希望能夠鼓勵更多本地青年人加入文創發展的行列，將中華文化和香港文創價值發揚光大。



冠軍隊伍李詩韻與王雪瑩也對未能舉辦頒獎禮和作品展覽感到有些惋惜，但仍然很感謝東華舉辦這個比賽。「這次比賽是一個契機令我們認識灣仔洪聖廟與區內的關係，過程中我們實地考察洪聖廟，更發現廟內的裝飾與漁村有關。比賽中亦有機會與專業的評審交流，是一個很好的體驗」。



亞軍隊伍趙豐慧的作品「洪聖花茶」亦得到評審團的認同。她分享得獎感受時稱：「比賽給予我足夠的空間，由構思慢慢將自己作品變成實物，設計屬於不同神明的花茶；最深刻的是認識了金花夫人和花粉夫人兩位女性化的神明」。



相片1：評審團成員合照

▲ 評審團成員包括東華三院辛丑年董事局主席譚鎮國先生(右三)、東華三院庚子年董事局主席暨獎項捐款人文頴怡小姐(左三)、時任非物質文化遺產辦事處總監梁潔玲女士(右二)、東華三院行政總監蘇祐安先生(左二)、藝術家黃鼎豐先生(右一)及道風山基督教叢林藝術統籌林斷山明先生(左一)

相片2：評審與得獎作品合照

▲ 東華三院譚鎮國主席(右)和獎項捐款人文頴怡小姐(左)認為今屋的參賽作品都有很高的水平

相片3：冠軍隊伍李詩韻與王雪瑩感想

▲ 獲得首屆比賽冠軍的王雪瑩表示比賽是一個很好的體驗，除了認識灣仔洪聖廟與區內的關係之外，亦有機會與專業的評審交流。

相片4：冠軍得獎作品

▲ 冠軍得獎作品「洪聖花紙」

相片5：亞軍得獎作品

▲ 亞軍得獎作品「洪聖花茶」和「洪」福齊天

相片6：季軍得獎作品

▲ 季軍得獎作品「Wan Chai Hung Sing Temple Crossover 創活 café」

相片7：優異得獎作品

▲ 優異得獎作品「洪聖古廟USB」和「洪聖古廟文創錢罌」

(特約)