【快速測試】實惠網上開售歐盟認證快速測試套裝　$150/10盒每人限購1套

▲ Pricerite實惠售賣REAGEN新冠病毒快速測試套裝。(圖片由品牌提供)

Pricerite實惠20萬盒快速測試套裝將會以優惠價有序發售。「REAGEN 新冠病毒快速測試套裝」將安排以網上登記方式預購，價錢為$150/10盒，即平均價$15/盒，每人限購1套。

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大家需於指定Pricerite實惠預購系統，以先登記，後取貨方式購買。每人限預購10盒，先登記先得，售完即止。由於人數眾多，登記系統繁忙操作需時，耐心等候。

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REAGEN 新冠病毒快速測試套裝產品詳情

被納入在歐盟2019冠狀病毒病快速抗原測試通用名單中

獲歐盟CE 認證

採集方式：鼻咽拭子或口咽拭子

只需15-20分鐘即有檢測結果

靈敏度95.23%，特異度98.71%^

優惠價:平均$15/盒（$150/10盒，每人限購1套）

登記購買詳情

登記日期: 2022年3月11日(星期五)下午14:00起(售完即止)

Pricerite實惠預購系統：https://form.pricerite.com.hk

成功登記：最快於2022年3月13日收到手機短訊確認成功預購

取貨日期：最快可於2022年3月16日取貨

取貨方式：自訂門市，並根據手機短訊內指定日期到門市付款及取貨

付款方式：只收取八達通或現金

注意:

購買快速測試套裝須前往Pricerite實惠預約系統登記網頁，而非Pricerite實惠網店。 數量有限，售完即止。 強制檢測者請根據政府指引。 數據為供應商提供的臨床檢測結果，只供參考；產品已由歐盟確認，測試結果列於EU HSC 網頁。 因應疫情關係，部分門市營業時間可能有更改，前往門市自取網購貨品時，請先參閱【門市資料】內的最新訊息。

其他快速測試套裝:【按此】

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責任編緝：王明芳