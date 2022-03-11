  • 26°C
香港時間 : 2022311日 (週五) 16:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快速測試】實惠網上開售歐盟認證快速測試套裝　$150/10盒每人限購1套

休閒消費 15:01 2022/03/11

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

Pricerite實惠售賣REAGEN新冠病毒快速測試套裝。(圖片由品牌提供)

Pricerite實惠20萬盒快速測試套裝將會以優惠價有序發售。「REAGEN 新冠病毒快速測試套裝」將安排以網上登記方式預購，價錢為$150/10盒，即平均價$15/盒，每人限購1套。

最新影片推介:

大家需於指定Pricerite實惠預購系統，以先登記，後取貨方式購買。每人限預購10盒，先登記先得，售完即止。由於人數眾多，登記系統繁忙操作需時，耐心等候。

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

REAGEN 新冠病毒快速測試套裝產品詳情

  • 被納入在歐盟2019冠狀病毒病快速抗原測試通用名單中
  • 獲歐盟CE 認證
  • 採集方式：鼻咽拭子或口咽拭子
  • 只需15-20分鐘即有檢測結果
  • 靈敏度95.23%，特異度98.71%^

優惠價:平均$15/盒（$150/10盒，每人限購1套）

登記購買詳情

登記日期: 2022年3月11日(星期五)下午14:00起(售完即止)

Pricerite實惠預購系統：https://form.pricerite.com.hk

成功登記：最快於2022年3月13日收到手機短訊確認成功預購

取貨日期：最快可於2022年3月16日取貨

取貨方式：自訂門市，並根據手機短訊內指定日期到門市付款及取貨

付款方式：只收取八達通或現金

注意:

  1. 購買快速測試套裝須前往Pricerite實惠預約系統登記網頁，而非Pricerite實惠網店。
  2. 數量有限，售完即止。
  3. 強制檢測者請根據政府指引。
  4. 數據為供應商提供的臨床檢測結果，只供參考；產品已由歐盟確認，測試結果列於EU HSC 網頁。
  5. 因應疫情關係，部分門市營業時間可能有更改，前往門市自取網購貨品時，請先參閱【門市資料】內的最新訊息。

其他快速測試套裝:【按此

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https：//bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：王明芳

相關文章

【著數優惠】8度酒店推$88親民價外賣套餐　兩款主食配餐湯＋芒果拿破崙甜品
16:50 2022/03/08
【著數優惠】8度酒店推$88親民價外賣套餐　兩款主食配餐湯＋芒果拿破崙甜品
【快速檢測】「鄰住買」$9.9售歐盟認證測試劑　電話號碼限購每人限買10盒
14:53 2022/03/09
【快速檢測】「鄰住買」$9.9售歐盟認證測試劑　電話號碼限購每人限買10盒
【印花推廣】7-Eleven「「Sanrio characters自在食餐具」　304不鏽鋼製造耐用又易洗
今日 14:30
【印花推廣】7-Eleven「「Sanrio characters自在食餐具」　304不鏽鋼製造耐用又易洗

你可能感興趣

【著數優惠】8度酒店推$88親民價外賣套餐　兩款主食配餐湯＋芒果拿破崙甜品
16:50 2022/03/08
【著數優惠】8度酒店推$88親民價外賣套餐　兩款主食配餐湯＋芒果拿破崙甜品
【快速檢測】「鄰住買」$9.9售歐盟認證測試劑　電話號碼限購每人限買10盒
14:53 2022/03/09
【快速檢測】「鄰住買」$9.9售歐盟認證測試劑　電話號碼限購每人限買10盒
【印花推廣】7-Eleven「「Sanrio characters自在食餐具」　304不鏽鋼製造耐用又易洗
今日 14:30
【印花推廣】7-Eleven「「Sanrio characters自在食餐具」　304不鏽鋼製造耐用又易洗
著數優惠 醫療用品 傳染病 快速測試套裝 快速測試 強制檢測 冠狀病毒 疫情 產品 歐盟

最高瀏覽

【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
11:58 2022/03/10
【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
【企圖謀殺】太古廣場受襲7旬男子仍危殆　消息：23歲疑犯梅窩被捕
20:10 2022/03/10
【企圖謀殺】太古廣場受襲7旬男子仍危殆　消息：23歲疑犯梅窩被捕
【死亡個案】公立醫院昨增180名患者離世　48歲無長期病患男士敗血病後死亡
16:43 2022/03/10
【死亡個案】公立醫院昨增180名患者離世　48歲無長期病患男士敗血病後死亡