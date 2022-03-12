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輕鬆入手快速檢測包 政府認可 價格親民 香港代理品牌

特約 00:00 2022/03/12

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熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

全民檢測、快速抗原測試申報系統、疫苗通行證等新政策，都以城市回復正常運作、減少公共醫療負擔為前提，可以預料自行快速檢測將會在未來一段時間成為生活一部分。懷疑染疫、不幸染疫，以及部分工種都要依賴這些檢測工具，如果你面對市面五花百門的產品無從入手，以下就幫你從歐盟認證、衛生署認可名單、供應商信譽等方面，入手兼備質素與親民價格的檢測包。

如何應付第五波疫情？

由於新冠肺炎變種病毒Omicron感染力極強，香港現時每天都有過萬宗確診，要知道判斷是否感染，大家可先觀察自己是否有6大症狀：流鼻水、頭痛、肌肉酸痛／疲勞、打噴嚏或喉嚨痛。如果出現以上症狀，便可用快速檢測產品自行檢測。

假如不幸呈陽性反應，大家可多喝水和休息，有發燒或頭痛可選擇服用有撲滅息痛成份的藥物。如果家中有小孩或長者確診，也可以運用血氧計觀察他們的血含氧量（SpO2）變化。SpO2通常維持95%或以上，如低於95%即反映肺部可能因病變影響了換氣功能，可作為新冠肺炎惡化的客觀參考指標，以防長者或小朋友不懂表達不適感，再配合快速檢測產品，便能有效控制病情。

「CE」標誌＝安全可信？

現在市面無論藥房、網店、連鎖商店、小店，甚至街邊小販出售的快速檢測，大部分的印上歐盟「CE」標誌，但原來這個標誌只屬一般認證。如果要證明產品可被非專業人士用於自行檢測，則需要申請歐盟自測CE認證，產品需通過臨床評估、可用性評估、產品效能驗證及生產監管等要求才算合格，並獲發獨立的認證編號。

另外，即使通過歐盟測試，原來也未必屬於香港政府快速抗原測試包認可名單。雖然現時的自行申報系統並無規定測試包的品牌，但如果產品在名單內，當然更加可靠，亦更容易用作家居隔離、簽證或工作上的證明。

YHLO新冠抗原檢測試劑盒是香港政府認可的自行檢測產品。（擷取自消委會快速抗原測試(RAT)包認可名單搜尋器：www.consumer.org.hk/tc/rapid_antigen_test_search )

不用擔心，市面也有符合以上條件又價格實惠的產品。像坊間較多人使用又較容易入手的YHLO新冠抗原檢測試劑盒，便擁有歐盟自測CE認證（編號CE1434），並同時屬於政府認可名單，甚至派發給公眾使用的快速測試套裝之一。YHLO專注於體外診斷領域（IVD）的研發與創新，亦是全球首批自主研發新冠檢測產品的企業之一，檢測產品有超過一年的臨床驗證，目前已在歐洲、日本、東南亞、拉丁美洲、中東、非洲等地區，共超過50個國家中使用，累計銷量超過1.5億份，質素有保證。

YHLO新冠抗原檢測試劑盒在進行了長達一年多的臨床驗證後，於2021年12月獲得歐盟CE認證。

YHLO是內地最大的抗原快速檢測盒科研及生產企業之一，自主研發的專利超過130項。

香港上市公司代理 應供充足價格親民

另外，YHLO新冠抗原檢測試劑盒有香港上市的CMER希瑪醫療（股份代號：3309）作為香港總代理，自然能更有效確保本地有足夠供應，且價格穩定的產品。坊間不少單次檢測包售價可接近100元，但以網店Good Mask售賣的「YHLO x CMER希瑪醫療抗原快速檢測盒（10盒）」為例，只需198元，即每次測試不用20元，對經常要自行檢測的工種或基層市民來說，絕對能減少負擔。

CMER希瑪醫療代理的YHLO抗原快速檢測盒價格親民。

再加上CMER希瑪醫療代理的YHLO包裝換上中文，盒底亦有清晰的圖文使用說明，即使在家隔離的長者亦可輕鬆使用，最快15分鐘便可檢測到2019冠狀病毒病，以及Omicron或Delta等變異病毒株，經臨床驗證特異度99.56%，靈敏度96.38%，大大減少「假陽」或「假陰」等誤測機會。

YHLO新冠抗原檢測試劑盒（CE 1434）
‧　15分鐘取得結果
‧　適用於自行檢測
‧　採用鼻拭子樣本檢測
‧　操作方便簡單
‧　可檢測Omicron及Delta等變株病毒
‧　靈敏度：96.38%
‧　特異度：99.56%

官方零售點
日本城 JHC：www.jhc.com.hk 
莎莎香港SaSa：www.sasa.com.hk
Good Mask：portal.gdmask.com

產品詳細規格可參考：
CMER希瑪醫療 Facebook專頁：www.facebook.com/cmermedical
CMER希瑪醫療 官方網站：www.cmermedical.com/rapidtest

（資料由客戶提供）

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