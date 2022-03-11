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【交通意外】將軍澳私家車與泥頭車相撞2人送院　環保大道部分行車線封閉

社會 15:09 2022/03/11

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（香港突發事故報料區fb圖片）

將軍澳發生交通意外，有私家車與泥頭車相撞，2名司機受傷送院。

事發在環保大道近石角路往九龍方向，警方今日（11日）下午2時6分接報，指私家車與泥頭車相撞，消防到場將司機救出送將軍澳醫院治理。

根據社交平台「香港突發事故報料區」群組，有網民上載圖片，可見私家車車尾損毀。

運輸署指，因交通意外，環保大道(往九龍方向)近石角路的部分行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

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記者：余思嵐

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