【馬時亨名人堂】林子样細談45載音樂路　阿Lam勉勵新一代歌手：勇於表達自己

▲ 林子样細談出道45載，阿Lam一改低調個性揭露絕密趣聞。

由港鐵前主席馬時亨主持的《馬時亨名人堂》第4集，將於明晚（3月12日）10時半在TVB播出，今集請來殿堂級歌手、與馬時亨相交近廿載的好友林子祥（阿Lam）作嘉賓，細說阿Lam 45年的音樂影藝事業、期間談及自己的「養聲之道」、與太太葉倩文相識和第一次合作的經歷。

阿Lam更一反平日低調個性，揭露很多資深歌迷也未必知道的絕密創作趣聞和愛好。

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勇於表達自己感受

阿Lam縱橫歌壇逾40載，初出道時主要演唱英文歌，後被廣告商相中，唱了多首耳熟能詳的廣告歌，阿Lam更於節目中即席大開金喉唱起幾首經典廣告歌，例如「沙士！邊個都鍾意！」

隨後，阿Lam提起當年受鄧麗君邀請，第一次便與其合作唱出浪漫情歌《Endless Love》，阿Lam指當時與鄧麗君未相熟，而該首歌猶如「以音樂演繹床上戲」，對唱並不簡單。

談起現今樂壇，阿Lam向香港新一代歌手給予多個建議，當中表示他們應勇於在歌曲中表達出自己感受，才會令人印象深刻：「記住這首歌、這把聲是屬於這個人」，更指自己優勝在於獨特風格，有不同的「歌路」。

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▲ （大會提供）

▲ （大會提供）

▲ （東星照片）

▲ （東星照片）



憶首次與葉蒨文合作

阿Lam於節目中講述與太太葉蒨文（Sally）相識的故事，第一首與她合唱的歌曲原來是改編自當時外國流行劇集主題曲，更表示Sally不擅中文，要翻譯作英文拼音演唱卻演繹得十分出色。

阿Lam亦談及為Sally寫了經典金曲《零時十分》的經過，更透露出令人意想不到的創作地點。

同時，節目中提到阿Lam為香港歌壇創作過千首歌曲，卻只有一首廣東歌《阿Lam日記》經由他親自填詞，他亦分享了這有趣的創作過程。

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分享打高爾夫球之樂

節目中提到其他閒餘興趣，原來外表剛強的阿 Lam，內裡卻藏著另一面的「神秘」愛好，指它能產生有一種冥想（Meditation）效果，更表示那嗜好與其做音樂的態度LINK-WORK 2一樣。阿Lam更與馬時亨大談Golf經，分享打Golf所體悟到的精神。

節目中更大談當年拍戲的趣事、如何愛上電影成為「戲癡」、《每一個晚上》的由來等。