【抗疫支援】鴻福堂捐贈抗疫包　透過慈善團體分派基層家庭　

▲ 香港小童群益會將會把鴻福堂捐出的「抗疫健康包」送到基層家庭，支援他們的需要。

第五波疫情持續升溫，鴻福堂集團聯同天然養生有限公司，向社會各界捐出抗疫物資，贈送予基層家庭、長者、長期病患等，並向醫護人員、教師等贈送清肺解毒飲及其他健康草本飲品，與各界並肩抗疫，共渡時艱。

鴻福堂將派發「抗疫健康包」予基層人士，首階段已捐出一批 「抗疫健康包」予香港小童群益會、香港基督教女青年會及香港復康會，分發予各區的基層家庭、長者、長期病患及前線復康人員等有需要人 士。「抗疫健康包」內包括有新冠病毒快速測試劑、草本涼茶「清肺解毒飲」、湯水茶包等。另外，鴻福堂亦為前線醫護人員送上心意，贈送清肺解毒飲。

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責任編輯：蘇文軒