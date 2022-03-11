【第五波疫情】郭富城拍片向醫護人員及清潔工致敬 Aaron盼港人同心戰勝疫情 娛樂 15:11 2022/03/11 分享： 熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查 疫情肆虐超過700天，本港近日經歷抗疫兩年以來最困難的一戰，生活受到前所未有的困擾。 疫症無情，但人間有情，天王郭富城（Aaron）為YouTube頻道「健康．旦」拍攝短片，特別向前線醫護人員、抗疫團隊及清潔工友等打氣，感謝他們的付出，並望港人咬緊牙關、迎難而上，同心戰勝疫情。 最新影片推介：Jeremy專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【齊心抗疫】許冠傑郭富城支援抗疫 共捐出4千份快速測試套裝 14:54 2022/02/18 【齊心抗疫】許冠傑郭富城支援抗疫 共捐出4千份快速測試套裝 【齊心抗疫】古天樂合共捐13000盒快速檢測包 多間安老院及家庭服務中心受惠 13:45 2022/03/01 【齊心抗疫】古天樂合共捐13000盒快速檢測包 多間安老院及家庭服務中心受惠 【三八婦女節】李嘉欣捐快速檢測包+口罩予基層 大美人：送上小小心意 15:48 2022/03/08 【三八婦女節】李嘉欣捐快速檢測包+口罩予基層 大美人：送上小小心意 你可能感興趣 【齊心抗疫】許冠傑郭富城支援抗疫 共捐出4千份快速測試套裝 14:54 2022/02/18 【齊心抗疫】許冠傑郭富城支援抗疫 共捐出4千份快速測試套裝 【齊心抗疫】古天樂合共捐13000盒快速檢測包 多間安老院及家庭服務中心受惠 13:45 2022/03/01 【齊心抗疫】古天樂合共捐13000盒快速檢測包 多間安老院及家庭服務中心受惠 【三八婦女節】李嘉欣捐快速檢測包+口罩予基層 大美人：送上小小心意 15:48 2022/03/08 【三八婦女節】李嘉欣捐快速檢測包+口罩予基層 大美人：送上小小心意 郭富城 疫情 新冠肺炎疫情 歌手