  • 26°C
香港時間 : 2022311日 (週五) 16:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】郭富城拍片向醫護人員及清潔工致敬　Aaron盼港人同心戰勝疫情

娛樂 15:11 2022/03/11

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

疫情肆虐超過700天，本港近日經歷抗疫兩年以來最困難的一戰，生活受到前所未有的困擾。

疫症無情，但人間有情，天王郭富城（Aaron）為YouTube頻道「健康．旦」拍攝短片，特別向前線醫護人員、抗疫團隊及清潔工友等打氣，感謝他們的付出，並望港人咬緊牙關、迎難而上，同心戰勝疫情。

最新影片推介：Jeremy專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【齊心抗疫】許冠傑郭富城支援抗疫　共捐出4千份快速測試套裝
14:54 2022/02/18
【齊心抗疫】許冠傑郭富城支援抗疫　共捐出4千份快速測試套裝
【齊心抗疫】古天樂合共捐13000盒快速檢測包　多間安老院及家庭服務中心受惠
13:45 2022/03/01
【齊心抗疫】古天樂合共捐13000盒快速檢測包　多間安老院及家庭服務中心受惠
【三八婦女節】李嘉欣捐快速檢測包+口罩予基層　大美人：送上小小心意
15:48 2022/03/08
【三八婦女節】李嘉欣捐快速檢測包+口罩予基層　大美人：送上小小心意

你可能感興趣

【齊心抗疫】許冠傑郭富城支援抗疫　共捐出4千份快速測試套裝
14:54 2022/02/18
【齊心抗疫】許冠傑郭富城支援抗疫　共捐出4千份快速測試套裝
【齊心抗疫】古天樂合共捐13000盒快速檢測包　多間安老院及家庭服務中心受惠
13:45 2022/03/01
【齊心抗疫】古天樂合共捐13000盒快速檢測包　多間安老院及家庭服務中心受惠
【三八婦女節】李嘉欣捐快速檢測包+口罩予基層　大美人：送上小小心意
15:48 2022/03/08
【三八婦女節】李嘉欣捐快速檢測包+口罩予基層　大美人：送上小小心意
郭富城 疫情 新冠肺炎疫情 歌手

最高瀏覽

【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
11:58 2022/03/10
【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
【企圖謀殺】太古廣場受襲7旬男子仍危殆　消息：23歲疑犯梅窩被捕
20:10 2022/03/10
【企圖謀殺】太古廣場受襲7旬男子仍危殆　消息：23歲疑犯梅窩被捕
【死亡個案】公立醫院昨增180名患者離世　48歲無長期病患男士敗血病後死亡
16:43 2022/03/10
【死亡個案】公立醫院昨增180名患者離世　48歲無長期病患男士敗血病後死亡