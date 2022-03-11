【第五波疫情】郭富城拍片向醫護人員及清潔工致敬　Aaron盼港人同心戰勝疫情

疫情肆虐超過700天，本港近日經歷抗疫兩年以來最困難的一戰，生活受到前所未有的困擾。

疫症無情，但人間有情，天王郭富城（Aaron）為YouTube頻道「健康．旦」拍攝短片，特別向前線醫護人員、抗疫團隊及清潔工友等打氣，感謝他們的付出，並望港人咬緊牙關、迎難而上，同心戰勝疫情。

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