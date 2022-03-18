【逆境自強】80後IT人開網店賣人氣泰國零食　蝕足大半年疫下扭虧為盈

▲ 身為半個泰國人的謝志文，自細對泰國零食情有獨鍾，店內賣的200多款零食及貨品全由他親自挑選。

一波又一波的疫情，對飲食業造成沉重打擊。有一半泰國血統的謝志文（Simon）原本是個IT人，5年前轉行做零食公司的市場營銷，2019年更索性自立門戶開網店賣泰國零食。可惜開業遇上社運，蝕足半年，戶口更只剩幾百元。在幾乎執笠之際，一場世紀疫症卻意外令他生意大翻身，轉虧為盈。他更積極在疫市下尋找其他營銷策略，讓生意繼續穩步上揚。

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不少人也視零食為忙碌工作中慰藉心靈的良藥，對網店「阿來零食生活百貨」的老闆Simon來說也不例外。他不諱言自細已非常為食，對零食鍾愛的程度，甚至大到願意放棄任職數年的IT工作，轉到零食公司裏做市場營銷。

畢業後第一份工就在IT公司裏做有關系統程式等工作，久而久之發現自己根本沒興趣，反而一直喜歡吃零食，希望找到相關的工作。

幸運地成功轉行，他先後在一間連鎖零食店及專營即食海苔的公司打工，開始對零食界有更深入認識，更發現市面大多數的零食也是來自日、韓等地，甚少有泰國產的，遂令他忽發奇想自己開一間。

力爭人氣吐司總代理

「因為我媽媽是泰國人，自細就經常跟她回鄉探親，亦經常品嘗到當地特別的泰式零食，難免會有種情意結。」加上在零食公司任職期間，他認識了一款台灣大熱的肉鬆小吐司零食，連當地綜藝節目《康熙來了》的主持小S也大力推薦，大讚是「好吃到流淚」。

我試食過這款吐司後，亦覺得味道驚為天人。仔細研究下發現它正正是由泰國一間食品廠生產，可惜香港沒有公司代理。既然我對泰國如此熟悉，何不直接找當地廠方入貨，將這美食帶來香港？

於是他索性辭去工作，開設了阿來零食網店，專門賣泰國人氣的地道零食。

首要當然是去跟泰國食品廠負責人傾代理事宜，起初阻滯重重，他們直指我公司業務是剛起步，一來沒有客源，二來在推廣宣傳方面的投資預算又少，對我們沒有信心。後來經過兩個多月的洽談，甚至要親身飛去當地，才能以誠意打動他們讓我試一試。

開店遇社運蝕本

想成功獲得這款肉鬆吐司的「總代理」，Simon首先要滿足到一年內能賣到30萬盒的要求。可惜在網店開始做生意時，偏偏就遇上社會運動，生意一落千丈。

還記得由2019年4月中至年尾，整年收入不足5萬元，莫說是不夠營運開支，連開店時投資在入貨、租貨倉、請人、包裝等的80萬元資金，亦全數花光了。

加上吐司、蝦片等零食始終會有最佳食用日期，要解決囤積貨品時，又要再花一筆錢去入新貨，Simon甚至要倒貼多近120萬元來維持經營，絕對是雪上加霜。他說︰

「當時的確非常擔心，公司及自己戶口也只剩幾百元，但下月又要出糧交租，又要找泰國廠方筆數。試過問銀行借錢，但因是初創公司，條數『唔靚仔』，又被狠狠拒絕，當下會想這盤生意是否已瀕臨『死亡』？」

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疫情下網購生意暴升

天無絕人之路，就當Simon打定輸數之際，新冠肺炎突然來襲，反而給了他一個轉機。

2020年無疑是我一個重大的轉捩點，1月初收到好消息，我們的肉鬆吐司可以在AEON及HKTVmall上架，加上2月疫情爆發，人人轉為網購，令生意暴升，單是網購平台的每月平均生意額就達60、70萬，最高峰期更試過月做120萬生意，靠這兩、三個月翻身。

加上他亦積極尋找其他銷售渠道去推廣產品，如於各大超市百貨及商場擺Pop-Up展銷，或是在社交平台與網紅合作直播介紹新口味零食，務求令更多人認識他們。

疫市下網購發圍，對我店的幫助的確很大。但其實同時平台上架費高昂，產品賣出後又未必能即時收錢，資金難以周轉，對初創公司亦是一大困難。幸而很感激家人對我有信心，無條件於經濟及精神上支持我，助我度過重重難關。

入錯貨損失慘重

而揀貨入貨，對Simon來說也是個大挑戰。「泰國供應商經常會寄新貨給我們試食，就要考慮是否適合香港市場。當地有款很出名的餅乾，類似旺旺雪餅，但有紫薯味等特別味道，入了幾萬元貨後發現香港人完全不喜歡，半年後全棄掉。」

他亦試過入了批當地人氣非常高企的美祿朱古力粒，怎料到港後發現所有朱古力全數溶掉，但他寧願蝕錢棄貨，亦堅持要保持品質，才能有回頭客。「算是一次大教訓吧，是經驗不足所造成的。」幸而亦有成功的例子，他試過引入一款炸雞皮，原本以為太熱氣不合港人口味，怎料就大受歡迎，最厲害試過日賣幾百包。

經營近3年，Simon說慶幸暫時網店已做到收支平衡，以及開始賺錢，近期他亦與其他品牌合作開設門市，並開設另一間網店「出貨易」，以自身經驗幫助初創公司將貨品在網購平台上架。

受今波疫情影響，門市生意差了8成，但網上卻增加了一倍多生意，但我相信實體店是對銷情有幫助，可讓客人對我們的零食有更大信心。而且我相信，只要不放棄，堅持品質，就會有機會翻身。

阿來零食生活百貨

網址：https://www.alai.com.hk

門市銷售點地址：屯門V city M77號舖

記者：黃依情