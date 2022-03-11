【抗疫支援】農本方推視像中醫診症服務　藥物將速遞到付至指定地點

▲ 農本方推出網上診症服務。（網站圖片）

本港第五波疫情嚴峻，為協助確診患者得到幫助，多間機構推出網上診症服務。培力農本方今日（11日）宣布推出視像中醫診症，價格為580元港幣。

農本方表示，社區對網上診症的需求大增，視像中醫診症服務可讓市民在足不出户下，得到適切的治療。中醫診症服務適合各類人士，市民可透過網上系統或致電預約醫師，診所助理會WhatsApp確認診症日期及時間，並於事前傳送視像診症連結。

市民可按此到農本方網站預約。根據預約網站資料，農本方指出，並非每種情況都適用於視像診症進行諮詢，尤其是急症、重症、長期病患等。診症後藥物會以速遞形式到付至指定地點。農本方指，市民由即日至3月31日，可以優惠價580元享用有關服務，價錢包括註冊中醫師診金及共7日配藥的即沖濃縮中藥配方顆粒。

農本方早前亦參與由香港註冊中醫學會主辦的「網上義診計劃」，針對居家新冠患者提供視像義診。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴