【定點醫院】伊利沙伯醫院轉定點醫院　驚爆遺體一度塞爆病房

▲ 伊利沙伯醫院驚爆遺體一度塞爆病房。

本港第五波疫情嚴峻，近日死亡個案急增，公眾殮房爆滿，不少遺體需放在急症室。今日（11日）在社交平台上有一張相信是伊利沙伯醫院急症室相片流出，相中看到急症室地上的遺體遍布地上，部分更放置仍在接受治療的長者病床附近，引起不少網民直言情況慘不忍睹。TOPick正向醫管局了解情況。

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港府因應疫情，早前將伊利沙伯醫院轉為定點醫院，集中接收新冠病人。疫情之下，近日的死亡個增加，公眾殮房爆滿，部分遺體放在醫院的急症室。今日網上流傳一張聲稱在伊利沙伯醫院急症室的相片流出，相中遺體遍布急症室，部分遺體更放在「活生生」的病患長者身旁，情況非常恐佈。

相片一出隨即引起不少網民嘩然，有網民直指情況慘不忍睹，認為相中的數名長者必定感到非常不安，亦有人形容情況似是「第三世界」，直言「絕對是人禍」。不過，據了解，有關情況是早前的情況，因為需要轉作定點醫院而未及處理。

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記者：郭詩詩