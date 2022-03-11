【同心抗疫】美麗華集團推「MIRA CARE」防疫計劃 派10萬快速檢測包 協助穩控疫情

新一輪疫情形勢嚴峻，需要社會各界齊心協力、共同抗疫。美麗華集團宣佈投放資源啟動「MIRA CARE」計劃，向社會各界派發超過10萬套獲歐盟認證的快速檢測套裝，積極鼓勵自行檢測，協助盡快穩控疫情。

▲ 美麗華集團宣佈投放資源啟動「MIRA CARE」計劃，並捐贈快速檢測套裝予社會有需要人士。

▲ 美麗華集團派發的MEDOMICS快速檢測套裝，靈敏度（真陽性率）達94.1%，特異度（真陰性率）達99.51%。

集團旗下商場租戶、食客可免費獲檢測包 與聖雅各福群會派檢測包予長者

疫情急速蔓延，大眾對病毒檢測需求甚殷。因應市面抗疫物資緊張，美麗華集團搜購獲歐盟認證的MEDOMICS快速檢測套裝，並透過集團業務渠道派發。



集團旗下Mira Place商場會向所有租戶免費派發快速檢測包，商場會員、惠顧Mira Dining旗下餐廳之堂食顧客，以及The Mira Hong Kong酒店有需要住客亦可免費獲贈一套，商場所有會員亦可以憑優惠積分或2小時泊車換領；同時為緩解市面抗疫物資緊張情況，Mira eShop亦會以優惠價供客人換購快速檢測套裝。



另外，集團亦與聖雅各福群會合作，向社會基層和獨居長者上門派發快速檢測套裝，協助基層疫境下渡過難關。

加強防疫工作 集團所有員工上班前須自我快測



因應疫情最新狀況，集團表示會為所有員工提供快速檢測包，所有酒店、餐飲和商場前綫人員包括外判員工，每天上班前均會進行快速測試，檢測結果呈陰性方可上班。美麗華集團亦指旗下商場、酒店和餐廳將持續加強防疫工作，以確保營運環境安全，全力打造安心購物、安心用餐及安心住宿的環境。



【安心購物】Mira Place商場設智能消毒站 每晚霧化消毒清潔



Mira Place商場公眾區域和設施會進行更頻繁的清潔和消毒工作，商場範圍和辦公樓層每晚均會進行深層霧化消毒清潔。商場內多個地方均設置自助消毒搓手液機、量度體溫服務及智能消毒站，為公眾提供全身消毒防疫保護。



商場早於去年已在大部分洗手間加設空氣過濾系統，系統採用NCCO（Nano-Confined Catalytic Oxidation）氧聚解空氣處理技術，具備消毒功能。同時洗手間每兩小時將消毒一次，每晚亦會作深層消毒清潔。

▲ Mira Place商場和辦公樓層範圍每晚均會進行深層霧化消毒清潔。

▲ 商場設有多個智能消毒站，為公眾提供全身消毒防疫保護。

【安心住宿】The Mira Hong Kong酒店 設Mira Clean Stay標籤



集團旗下The Mira Hong Kong酒店亦制定出全面清潔和消毒程序，所有住客和訪客在進入酒店時均需登記個人資料、量度體溫和進行個人健康申報，酒店亦鼓勵住客使用無接觸付款方式。所有酒店公共設施和客房均經過徹底清潔，例如房務部員工會每小時為門柄、扶手、電梯按鈕、接待處櫃台、公用電話、地毯等進行清潔和消毒，客房將以消毒噴霧清潔，所有接觸頻繁的表面均會以消毒劑徹底清潔，完成消毒並徹底清潔的客房將貼上「Mira Clean Stay」標籤以供確認，令住客住得安心。

▲ 酒店鼓勵住客使用無接觸付款方式，減少現金交易。

▲ 酒店客房完成完成消毒和清潔後，會貼上「Mira Clean Stay」標籤以供確認。

【安心用餐】Mira Dining 餐廳D類運作模式 翠亨邨多間餐廳醫護人員外賣自取7折



Mira Dining餐廳以D類餐飲處所運作模式營運，所有員工均已接種新冠疫苗並於每天上班前進行快速測試，檢測結果呈陰性方可上班；員工和廚師均會全程配戴口罩並按工作需要配戴手套。另外集團為答謝前綫醫護人員堅守崗位，扛起防疫重責，全港醫院及醫管局轄下醫護人員出示工作證明即可於指定餐廳享外賣自取７折。

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（特刊）